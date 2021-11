Jaapani võimuparteid soovivad patsifistliku põhiseaduse ülevaatamist

Jaapani konservatiivsed võimuparteid soovivad üle vaadata riigis kehtiva põhiseaduse. Muudatuste eesmärk on eemaldada konstitutsioonist tulenevad piirangud riigikaitse strateegia kujundamisel.

Jaapanis toimusid eelmisel nädalal parlamendivalimised, kus edu saatis parempoolseid erakondi. Parempoolsed parteid toetavad põhiseaduses muudatusi. Jaapan pole põhiseadust muutnud alates Teise maailmasõja lõpust. Mõned parempoolsed poliitikud peavad praegust põhiseadust rahvuslikuks häbiallikaks, vahendas The Times.

Jaapanis kehtiv põhiseadus keelab sõja alustamise. Paljud jaapanlased seetõttu ei toeta põhiseaduse muutmist, kuna kardavad militarismi taassündi.

Pühapäeval valimised võitnud Liberaaldemokraatlik Partei (LDP) on põhiseaduse muutmist juba aastaid plaaninud. LDP võitis koos koalitsioonipartneri Komeito Parteiga mitteametlikel andmetel 465-kohalises parlamendi alamkojas 293 mandaati. Komeito toetab samuti põhiseaduse muutmist.

Kõige rohkem toetab aga põhiseaduse muutmist parempopulistlik partei Nippon Ishin, parteil on parlamendis 41 kohta.

Parempoolsed parteid plaanivad põhiseaduse muutmiseks korraldada referendumi. Referendum plaanitakse samale päevale, kui toimuvad ülemkoja valimised. Referendumi korraldamiseks on vaja alamkojas kahekolmandikulist häälteenamust, hetkel on see olemas.

"Järgmise aasta ülemkoja valimiste ajaks töötame välja muudetud põhiseaduse eelnõu ja samal ajal peaks toimuma rahvahääletus," ütles Nippon Ishini juht Ichiro Matsui.

Põhiseaduse muutmist toetab ka riigi peaminister Fumio Kishida.

Jaapani põhiseadus koostati 1947. aastal. Põhiseaduse koostamisel mängis tähtsat rolli USA Vaikse ookeani vägede juht Douglas MacArthur.

Külma sõja ajal toetas USA aga Jaapani relvajõudude ülesehitamist. Relvajõud ehitati üles "omakaitsejõudude" (SDF) sildi all.