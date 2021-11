Valitsus eraldas perearstidele vaktsineerimiseks viis miljonit eurot

Vaktsineerimistalgud üllatasid positiivselt esimeste dooside järele tulijate arvu poolest. Talgute esimesel nädalal sai esimese vaktsiinisüsti üle 14 000 inimese, mis on viimase kaheksa nädala rekord. Samas on kõhklejate veenmine aina keerulisem, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Talgud talgute nime all saavad läbi, aga me kindlasti ei lõpeta esmatasandil vaktsineerimist," ütles perearstide seltsi juht Le Vallikivi.

Vallikivi sõnas, et on vaktsineerimistalgute tulemustega rahul.

Valitsuse reservist eraldatav viis miljonit eurot jaotatakse perearstikeskuste vahel laiali kaheksa kriteeriumi alusel, mille on välja töötanud sotsiaalministeerium, haigekassa ja perearstide selts.

Tervise- ja tööminister Tanel Kiik rääkis, et rahastuse mudel vaatab nii hõlmatuse numbrit konkreetses nimistus, erinevate vanuserühmade lõikes, seda, kui palju sügisel-talvel vaktsineerimise hõlmatus kasvab konkreetses nimistus ja millised on ka muud aktiivsed tegevused, kuidas perearst on panustanud vaktsineerimise edendamisse.

Kuna kriisiradar on hetkel punases, võib ka järgmisest nädalast olla perearsti juurde pääsemine aeglasem. Vallikivi kinnitusel on siiski eesmärk mitte jätta inimesi oma tervisemuredega üksi.

"Meil on väga palju neid asju, mida me oleme kokku leppinud. Me ei jäta neid kindlasti tegemata ja on sellised asjad, mida me oleme kokku leppinud, et me lükkame edasi."

Vallikivi sõnul võivad edasi lükkuda näiteks vanemate kui kaheaastaste laste plaanilised tervisekontrollid, mis võiks toimuda kord aastas. "Ja need kroonilised haiged, kes on stabiilsed, kellel on ravimid ilusti kodus olemas, need tõendid, mis ei ole aegkriitilised. Aga kui te töötate autojuhina ja teie juhiluba lõpeb ära ülehomme ja teil on tervisetõendit vaja, siis selle me katsume ikkagi kiiresti korda ajada," ütles Vallikivi.

Selliste edasilükkamiste lõpp-tähtaeg sõltub covidkriisi arengust.

"Kindlasti me jälgime nakatumisnumbreid. Ma ei oleks väga optimistlik sellel teemal, et nüüd lähinädalatel või kuudel ei muutu see punane lillaks või mustaks või ükskõik mis teiseks koledaks värviks," sõnas Vallikivi.