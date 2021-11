Ilm läheb vihmasemaks

Hommik tuleb pilvine ja vihmane, sealjuures on sadu tihedam just mandri põhja- ja lääneosas, kaguosas on sajuhooge hõredamalt. Mõnes kohas võib olla ka udu. Tuul pöördub Liivi lahe ääres lõunasse ja tugevneb 7 kuni 11, puhanguti 14 meetrini sekundis. Temperatuur mõnevõrra tõuseb, kuni 9 kraadini.

Ja ka päeval on enamasti pilves ning vihmane, õhtupoole sadu hõreneb. Keskpäeva paiku pöördub tuul saartelt alates loodesse ja tugevneb 5 kuni 11, iiliti 15 meetrini sekundis. Soojakraadid oluliselt ei tõuse, vaid jäävad ikka kuni 9 kraadini.