Koroonaviirusega on haiglaravil 600 inimest

Reede, 5. novembri hommikuse seisuga on haiglas 600 koroonaviirusega nakatunud patsienti, mida on 11 võrra rohkem kui neljapäeval, kuid kümne võrra vähem kui kolmapäeval. Suri seitse inimest.

Haiglaravil olevast 600 koroonaviirusega nakatunud patsiendist 439 vajab haiglaravi raskeloomulise COVID-19 tõttu, nendest omakorda 307 ehk 69,9 protsenti on vaktsineerimata ja 132 ehk 30,1 protsenti on lõpetatud vaktsineerimiskuuriga.

Ööpäeva jooksul avati haiglates 70 uut haigusjuhtu. Suri seitse koroonaviirusega nakatunud inimest: 67-aastane mees, 77-aastane naine, kaks 82-aastast naist, 86-aastane naine, kaks 88-aastast naist.

Kokku on Eestis surnud 1581 koroonaviirusega nakatunud inimest.

Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti 7821 testitulemust, millest 1435 osutus positiivseks. Positiivse testi saanutest oli 894 vaktsineerimata ja 541 lõpetatud vaktsineerimiskuuriga.

Eesti viimase kahe nädala nakatumisnäitaja 100 000 elaniku kohta on nüüd 1808,1.

Ööpäeva jooksul manustati 10 589 vaktsiinidoosi, neist uusi vaktsineerimisi alustati 2086.

Reedehommikuse seisuga on lisa- või tõhustusdoosi saanud 71 613 inimest. Kogu Eesti elanikkonna hõlmatus kahe vaktsiinidoosiga on 57,6 protsenti. Vähemalt ühe doosi on saanud 60,5 protsenti.