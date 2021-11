Valge Maja: Biden toetab lõunapiiril eraldatud peredele hüvitise maksmist

"Kui see säästab maksumaksja dollareid ja jätab selja taha eelmise administratsiooni katastroofilise nulltolerantsi poliitika, siis president on täiesti rahul, et justiitsministeerium lahendab olukorra peredega, kes praegu peavad USA valitsusega kohtuvaidlust," ütles neljapäeval Karine Jean-Pierre.

Ajaleht The Wall Street Journal teatas eelmisel nädalal asjaga kursis olevatele inimestele viidates, et justiitsministeeriumi ametnikud peavad läbirääkimisi, et maksta kohtuasja raames igale inimesele umbes 450 000 dollarit. Kohtuasi on seotud hagiga, mille esitasid inimesed, kes väitsid, et said 2018. aastal ebaseaduslikult piiri ületades trauma, kui võimud eraldasid üksteisest pereliikmed.

Biden ei paistnud kolmapäeval kokkuleppe läbirääkimistest olevat teadlik ja pidas soovitud hiigelsuuri väljamakseid naeruväärseks, vahendas New York Post.

Telekanali Fox News ajakirjanik Peter Doocy küsis Bidenilt Wall Street Journali aruande kohta. Samuti tundis Doocy huvi, kas need väljamaksed võivad veelgi suurendada ebaseaduslikku sisserännet.

"Kui te, sõbrad, seda prügi välja saadate, siis jah. Kuid see väide pole tõsi," kommenteeris Biden aruannet.

"See on siis prügiaruanne?" küsis Doocy.

"Jah, 450 000 dollarit inimese kohta. Seda ei juhtu," vastas Biden.

Bideni kommentaari kritiseeris kolmapäeval teravalt USA kodanikuvabaduste liit (ACLU). "Kui president jääb oma öeldu juurde, siis ta loobub oma kampaania ühest põhilubadusest," ütles liidu esindaja Anthony D. Romero.

Bideni otsekohest ütlust kommenteeris neljapäeval Valge Maja.

"President reageeris hüvitise suurusele, mida ajakirjanikud mainisid. Justiitsministeerium tegi kaebajatele selgeks, et kohtuvaidluse raames nii suurt summat ei maksta," väitis Valge Maja pressiesindaja.

Vabariiklased ei toeta hüvitise maksmist.

"Te ei saa rikkuda seadusi ja siis saada veel loteriivõitu. Heidutuse sõnum on enam-vähem kadunud. See vihastab ameeriklasi, seda nägite ka viimastel valimistel," ütles kongressi vabariiklasest saadik Michael McCaul.