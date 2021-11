Izmailova: otsime vastust küsimusele, kuidas kõnetada poliitikakauget valijat

Pärast kohalike omavalitsuste volikogude valimisi on Rohelised ilmselt arutanud nii valimistulemust kui ka seda, kuidas minna edasi. Milliseid järeldusi te KOV-valimistest tegite?

Valimiste lõpptulemusena sai Erakond Eestimaa Rohelised vähem hääli, kui näitasid jooksvad uuringud. Tulemus tervikuna meid muidugi ei rõõmustanud, aga oleme tänulikud kõigile meie valijatele, kes oma valikuga näitasid, et nad ei ole langenud poliit-tehnoloogia lõksu ja julgevad väljendada oma maailmavaadet. Erakonna jaoks oli positiivne veel, et Antslas saime volikokku ja mõnes piirkonnas läks täitsa kenasti.

Peale valimisi tehtud erakonna sisese küsitluse järgi oli kandidaatide hinnang ja rahulolu üsna positiivne ja kõrgem, kui eelmistel KOV valimistel. Roheliste programm ja ideed on sisukad ning mitmete valimiskompasside kasutuse järgi oli meie toetajaskond suurem, kui see valimistulemustes väljendus. Üks peamine valimiste järgne järeldus on, et peame suutma organisatsioonina oma toimimist paremini korraldada ja leidma rohkem toetajaid.

Millise kursiga peaks Rohelised riigikogu valimistele vastu minema?

See, millise kursiga lähevad Rohelised riigikogu valimistele, selgub ühiste arutelude käigus lähima poolaasta jooksul.

Milliseid muutusi erakond vajab?

Erakonnal on vaja juurde ressursse ja süsteemsemat toimimist.

Kuidas kõnetada potentsiaalset valijat, kellel hetkel poliitilist eelistust ei ole?

Küsimus on suuresti selles, et kuidas kõnetada inimesi, kes üldse valimiste ja poliitika peale mõelda ei taha. Me otsime sellele vastust.

20. novembril valib Roheliste erakond uued juhid. Kas kandideerite uuesti erakonnajuhi kohale?

Kindlat otsust pole veel teinud. Hetkel käib aktiivne arutelu kolleegidega tuleviku plaanide osas.

Kas riigikogu valimistel kavatsete kandideerida?

Kavatsen.