Justiitsminister tagandas ametist kohtutäitur Arvi Pingi

Distsiplinaarmenetluse käigus tuvastas justiitsministeerium, et kohtutäitur Arvi Pink võttis võlgnikelt süstemaatiliselt ja õigusvastaselt täitemenetluse alustamise tasu rohkem kui seadus seda ette näeb, teatas kohtutäiturite ja pankrotihaldurite koda.

Teadaolevalt on kohtutäitur Pink võlgnikelt alusetult sisse nõutud raha tagastanud, kuid arvestades distsiplinaarsüüteo olulise raskusega, on see kaasa toonud tema suhtes usalduse kaotamise, seisab koja teates.

Seoses kohtutäituri ametist tagandamisega on Pingi menetluses olnud täiteasjade menetlemine peatunud kuni täiteasjade üleandmiseni uuele kohtutäiturile, kelleks on Tallinna kohtutäitur Risto Sepp.

Pink süüdistustega ei nõustu. Pingi sõnul on ta tasu võtnud nii nagu seadus ette näeb.

"Menetluse alustamise tasul on kaheksa erinevat liiki, millest alustamise tasu suurus sõltub. Selleks võib olla nõude suurus, teate kättetoimetamise kulu ning kohtutäituri poolt tehtavate toimingute maht. Kokkuvõtlikult peab kohtutäitur otsustama, kui palju tasu võlgnikult välja nõuab," selgitas Pink.

Pingi sõnul rahuldab teda nüüd selle aasta aprillis kehtima hakanud uus lahendus, kus menetluse alustamise tasu ei sõltu enam nõudesummast, raskusastmest ega tehtavate toimingute mahust võlgnikuga kontakti otsimiseks ja saamiseks, vaid on üks kindel summa, selge ja vastab CEPEJ (Euroopa õiguse tõhususe komisjon on kohtuorgan) juhistele. Pingi sõnul juhtis ta sellele ise korduvalt tähelepanu, kui juhtis kohtutäiturite ja pankrotihaldurite koda.

Pingi sõnul kontrollisid järelevalveametnikud tema büroo toimimist 2019. aastal ning ei pööranud tähelepanu väidetavale väärale tasu võtmise korra rakendamisele.

"Järelevalve eesmärk mistahes ministeeriumis või organisatsioonis peaks olema selgitav, tähelepanu juhtiv, koostööle kutsuv, mitte vahendeid valimata tagantjärele kehtetu ja selgeks vaidlemata normi põhjal pikaaegset elutööd hävitav," ütles Pink, nimetades enda ametist tagandamist julmaks ja enneolematuks.