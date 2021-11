Nädalavahetus on vihmane

Laupäeva öö on pilvine üksikute selgimistega ja üldiselt on vihmane. Puhub lääne- ja edelatuul 5 kuni 12, rannikul ka tugevamini ning õhutemperatuur on 4 kuni 7 kraadi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommik tuleb Ida-Eestis sajune ning mujal pilves selgimistega. Tuul puhub edelast ja läänest tugevamate puhangutega, rannikul kuni 16 meetrit sekundis ja soojakraadid jäävad 4 ning 7 vahele.

Päeval on pilves selgimistega ja sajuhoogudega ilm, kohati võib isegi äikest kõmistada ning sekka ka rahet tulla. Pärastlõunal saartelt alates pilvkate hõreneb ja sajuvõimalus väheneb. Tuul puhub üle keskmise tugevalt ja õhk püsib sarnaselt hommikule 5 ja 8 kraadi vahel.

Pühapäeva pärastlõunal liigub suurem sadu üle Eesti, mis toob endaga ka lörtsi. Teisipäev on kõrgrõhuharja toel natuke selgem, kuid vihm naaseb juba õhtul. Öösel langevad keskmised nulli lähedale ja päeval üle 9 kraadi ei tõuse.