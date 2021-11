Omavalitsused koristavad agaralt langenud lehti, kuigi teadlased seda ei soovita

Lehepuhurite teema tõuseb iga sügis. Et ennetada linlaste mürakaebusi, on Tartu linn sel aastal hakanud osades parkides lehti ära vedamise asemel purustama, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Maaülikooli taimetervise õppetooli professori Eve Veromanni sõnul ei ole ka see parim lahendus.

"Tuleks meeles pidada seda, et lehtede all on meil kasulikud putukad peidus, siilid lähevad lehtede alla talvituma," selgitas ta.

Veromann ütles, et lehtede koristamine on vajalik vaid juhul, kui seal all on invasiivsed võõrliigid, nagu näiteks hispaania teetigu.

"Lühidalt öeldes peaks olema selline laisk. Tuleks teha nii vähe kui võimalik ja nii palju kui vaja. Eluslooduse aineringe süsteem on täiuslik süsteem. Milleks seda rikkuda. Kui me koristame lehed ära, siis me viime toitained minema," rääkis Veromann.

Kuigi ökoloogid on aastaid rääkinud, et langenuid lehti tuleks võimalikult palju jätta maha, käib avalikes parkides igapäevane lehekoristus. Seda enamasti lehepuhurite abil.

Üheks erandiks, kus Tartu oma eelarvet lehtede koristamisele sel sügisel ei kuluta, on Vabaduse puiestik. Seal katsetavad Kureeritud Elurikkuse eestvedajad loomuliku aineringiga linnasalu rajamist.

"Facebookis natuke on nurinat, et on jälle koristamata, koristamata tuba ja nii. Tahetakse, et oleks korras ja puhas. Eelkõige, mis linnade haljastust suunab, on hästi palju esteetilised eelistused. Kõik, mis meile tundub ökoloogia seisukohalt mõistlik, on meile sisseharjunud esteetilistelt põhimõtetelt vastukäivad. Kahjuks need esteetilised põhimõtted on väga prevalveerivad, me kujundame linnu sellest lähtuvalt, mida me ilusaks peame," selgitas projekti eestvedaja Merle Karro-Kalberg.

"Erinevatele inimestele meeldivad erinevad asjad. Siin tulebki leida kuldne kesktee, et esinduslikud väljanäitamiskohad tulebki teha korda ja steriilseks, aga kindlasti tuleb jätta kohta loodusele. Seda peaks jätma palju palju rohkem kui praegu jäetakse. Selliseid esinduslikke väljakuid on meil praegu liiga palju," ütles Veromann.