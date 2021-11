Kuigi koroonaviiruse levik on Eestis jõudnud ülikõrgele tasemele, ei pea EKRE esimees Martin Helme endiselt vajalikuks valitsuse kritiseerimisest loobuda ja üheskoos tegutsemisele keskenduda.

Helme ütles Indrek Kiislerile, et olukorda ei saa muuta, kui me ei tea põhjusi, miks meid ränk koroonalaine on tabanud.