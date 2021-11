Päästeamet kontrollis Pärnu koolide tuletõkkeuksi

Tule ja suitsu levikut piirab üksnes kinnine tuletõkkeuks. Selleks on ustel sulgurid, mida tuleb samuti kontrollida, nagu sedagi, kas uks sulgub kindlalt. Ukse riive, lukke, sulgureid ja uksehingi tuleb puhastada ja määrida.

"Ja kui on tarvis neid uksi lahti hoida - sealt käiakse pidevalt läbi, on hirm, et näpud vahele jäävad või mis iganes -, siis on võimalik paigaldada tuletõkkeustele uksehoidemagnetid," rääkis Lääne päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo nõunik Jaak Jaanso "Aktuaalsele kaamerale".

Uksehoiumagnetid toimivad nii, et kui automaatne tulehäiresüsteem tööle hakkab, siis vabastab magnet ukse ja see sulgub.

Jaanso ütles, et tuletõkkeuste kontroll Pärnu koolides on näidanud, et kõik on korras, aga hooldusvajadust tuleb ikka meelde tuletada.

Ajast, kui tuletõkkeuksi veel ei nõutud, on Jaansol tuua väga karm näide tulekahjust, kus kaks koolilast hukkus ja väga paljud said vigastada.

"1995. aastal toimus traagiliste tagajärgedaga tulekahju Saaremaa ühisgümnaasiumis. Seal oligi lugu selline, et esimese ja teise korruse vahel süttisid võimlemismatid ja tuli ja suits levisid üle neljakorruselise ehitise. Lapsed jäid ülemistele korrustele lõksu, neil ei olnud võimalik koolimajast väljuda. Tuletõkkesektsioon ja tuletõkkeuks ongi selleks, et tule ja suitsu levikut piirata, tuli ja suits jäävad sellesse ruumi, kus tulekahju tekkis, ei levi üle terve ehitise," selgitas Jaanso.