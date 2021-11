Iraagi peaminister kutsus droonirünnaku järel vaoshoitusele

Iraagi peaministri residentsile korraldati laupäeval droonirünnak. Peaminister Mustafa al-Kadhemi teatas, et ta on terve ning kutsus üles "rahule ja vaoshoitusele".

Rünnak Bagdadi rohelisele tsoonile võttis esmakordselt sihikule alates 2020. aasta maist võimul olnud Kadhemi residentsi.

Droonirünnaku ajastus langeb ajale, mil Iraagi poliitilised parteid kauplevad selle üle, kes moodustab eelmisel kuul toimunud valimiste järel uue valitsuse.

Esialgsete tulemuste järgi kaotas Iraani-meelse paramilitaarse rühmituse Hashed al-Shaabi poliitiline tiib Fatah Liit suure osa oma parlamendikohtadest.

Ükski rühmitus ei ole pühapäevase rünnaku eest vastutust võtnud. Julgeolekuallikate sõnul sai kaks ihukaitsjat rünnakus haavata.

"Minu elukoht oli argpüksliku kallaletungi sihtmärk. Kiitus Jumalale, minuga on kõik korras ja samuti nendega, kes minuga koos töötavad," ütles Khademi sotsiaalmeedias jagatud lühikeses videosõnumis.

Khademi kantselei nimetas rünnakut "ebaõnnestunud tapmiskatseks".

USA mõistis laupäeval droonirünnaku Kadhemi vastu hukka

"Kergendusega kuulsime, et peaminister vigastada ei saanud. See ilmne terrorirünnak, mille me karmilt hukka mõistame, oli suunatud niiöelda Iraagi südamesse," ütles välisministeeriumi pressiesindaja Ned Price avalduses.

"Oleme tihedas ühenduses Iraagi julgeolekujõududega, kelle ülesanne on kaitsta Iraagi suveräänsust ja iseseisvust. Oleme pakkunud oma abi selle rünnaku uurimisel," lisas Price.

Bagdadi rohelisse tsooni, kus asub ka USA saatkond, on toodud arvukalt julgeolekujõude. Naaberpiirkonda Mansouri tabas 31. oktoobril kolm raketti, mis aga ei toonud kaasa ohvreid.

Sajad Hashed al-Shaabi toetajad kähmlesid reedel rohelise tsoonis protestides politseiga. Julgeolekuallika sõnul suri üks protestijaist hiljem haigalas, aga Hashedi allika sõnul tapeti kaks protestijat.

Terviseministeerium teatas 125-st vigastatust, neist enamus julgeolekujõududest.

Mitusada Iraani-meelse rühmituse toetajat asus ka laupäeval rohelises tsoonis meelt avaldama. Mõned neist põletasid peaministri pilte, nimetades teda "kriminaaliks".

Esialgsetel andmetel saavutas Fatah Liit valimistel umbes 15 kohta 329-st, mida on oluliselt vähem kui neil varem olnud 48 kohta.

Valimiste suur võitja oli Moqtada Sadri liikumine, mis eeldatavalt sai üle 70 parlamendikoha. Sadr on Iraani suhtes kriitiline šiiavaimulik.

Valimiste lõpptulemusi on oodata nädala jooksul.