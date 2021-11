Põlva vallavanem ei usu kohalike piirangute tõhususse

Peaminister Kaja Kallas arutas laupäeval Põlva valla esindajate ja terviseametnikega keerulist koroonaolukorda piirkonnas ning rõhutas, et iga omavalitsus saab lisaks valitsuse kehtestatud piirangutele ka oma meetmeid rakendada. Tema soovitab Põlva vallas ellu viia kõik võimalused kontaktide vähendamiseks. Muu hulgas soovitas Kallas Põlva vallas jätta ära või lükata edasi vallas toimuvad avalikud meelelahutus- ja spordiüritused, koolitused ja muud üritused.

Põlva vallavanem ning kriisikomisjoni esimees Georg Pelisaar sõnas pühapäeval Lõuna-Eesti Postimehele, et kahtleb, kas vallas ürituste ärajätmine praegu valitsevasse olukorda suurt muutust toob, kuivõrd osavõtt neist on praegugi pigem leige.

"Rõhutaksin siiski, et vallas võib piiranguid kehtestada, aga see ei anna piisavalt efekti: piirid on lahti, inimesed liiguvad ja ka arutelul osalenud tunnistasid, et nakkus kandub edasi peamiselt näiteks peredes, kaubanduskeskustes ja spaades."

Pelisaar on seda meelt, et kõige enam aitaksid nakatumiste arvu alla tuua siiski ühesed ning konkreetsed piirangud üle terve riigi.

Koroonaleviku poolest Eesti tipus oleva Põlva valla kriisikomisjon tegi reedel valitsusele pöördumise, milles kutsub üles kehtestama rangemaid piiranguid kogu Eestis.