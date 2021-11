Rootsi põhjaosas sõitis rööbastelt 38 vaguniga maagirong

Ettevõtte teatel võib raudteeliiklus Gällivare ja Kiruna vahel olla vähemalt kolm päeva katkenud. Õnnetuse põhjus polnud pühapäeval veel teada.

Vahejuhtumis keegi kannatada ei saanud, kuid rong rebis alla kolm elektriliini ja õnnetuse materiaalne kahju on märkimisväärne.

Vagunite ülestõstmistöid raskendab see, et rong sõitis rööbastelt maha kohas, kust lähima maanteeni on kolm kilomeetrit.

"Sinna minnakse olukorda uurima. Saame näha, mis siis selgub," lausus ettevõtte kõneisik Per Juntti.

LKAB viib oma nafta- ja tsemenditranspordi selleks ajaks maanteedele. LKAB ei osanud hinnata, kui suur on raudteeveo katkestuse tekitatud kahju.