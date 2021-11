Soome lahes süttis põlevaid aineid vedava laeva masinaruum

Rannikuvalve sai tulekahjuteate öösel kell kaks.

240-meetrise aluse konteinerite sisu sisaldab kergestisüttivaid vedelikke ja mürgiseid aineid. Rannikuvalve pressiteate kohaselt ei olnud laeva last siiski mingil moel ohus.

Venemaalt Prantsusmaale teel oleval laeval on 24-liikmeline meeskond.

Helsingi piirkonna merepäästejuht Janne Ryönänkoski ütles veidi enne kella 16 uudisteagentuurile STT, et pukseerimisfirma ja laeva omanik peavad kõnelusi laeva pukseerimise üle. Esialgu ei ole veel selge, kuhu laev võidakse pukseerida.

"Omanikfirma peamine plaan ja soov on see, et nad (meeskond) saavad ise laeva remonditud ja see saaks omal jõul liikvele minna. Seda nad suure tõenäosusega praegu üritavad. Endiselt on võimalik, et nad saavad teekonda jätkata," ütles Ryönänkoski.

Ta lisas, et Soome rannikuvalve hoiab kaubalaeva lähedal kaht patrull-laeva, kuni olukord selgeks saab.

Naftat ei ole merre lekkinud.