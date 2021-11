Kiige sõnul valitsuses vaktsiinikahjude fondi küsimuses konflikti pole

Peaminister Kaja Kallas põhjendas reedel oma vastuseisu Keskerakonna toetatud vaktsiinikahjude fondi loomisele sellega, et eraldi fondi loomine saadaks inimestele signaali, justkui on vaktsiinidel ulatuslikud kahjud.

Peaministri sõnavõttu kritiseeris laupäeval teravalt keskerakondlasest riigikogu liige Andrei Korobeinik, kelle sõnul viib nende ridadesse kuuluv tervise- ja tööminister Tanel Kiik fondi teema järgmisel nädalal taas valitsuse ette.

Reformierakonna asesimees ja riigikogu liige Jürgen Ligi ütles "Aktuaalsele kaamerale", et tegelikult peaks Kiik sisulise tööga tegelema - tema vastutusalas on patsiendikindlustuse süsteemi loomine ja üks punkt seal peaks olema mitte eraldi koroonavaktsiinide, vaid erinevate ravimite võimalike kõrvalmõjude kompenseerimine.

"Me ei saa tõsta ühte ravimit teistest välja kogu süsteemist ja luua muljet, nagu oleks vaktsineerimine midagi kahjulikku, mida valitsus peale surub ja nagu oleks see vaktsineerimine midagi, millele valitsus peab omakorda peale maksma," kommenteeris Ligi.

Reformierakond ei poolda ka teist Keskerakonna mõtet ehk vaktsineeritud pensionäridele 100 euro maksmist.

Tervise- ja tööminister Tanel Kiik ütles, et tegelikult ta viibki valitsusse patsiendikindlustuse eelnõu, aga seal on ka ettepanekud, mis puudutavad vaktsiinikahjude käsitlemist. Tema sõnul pole valitsuses küsimusega seoses mingit suurt konfliktikohta, vaid oodata on arutelu.

"Ma arvan, et see arutelu on pigem detailide üle. See, et me liigume edasi eeskätt patsiendikindlustusega, mis on juba varem kokku lepitud ja vaatame ka vaktsiinikahjude käsitlemist sellega koos, on hetkel paigas. Konkreetsed detailid, nii-öelda vaktsineerimise kahjude käsitlemise mehhanism tuleb meil veel paika panna, kokku leppida," rääkis Kiik.

Ta lisas, et pensionäridele raha maksmise mõttega Reformierakond tõepoolest kaasa pole tulnud.

Riigikogu opositsioonis oleva Isamaa fraktsiooni liige Urmas Reinsalu toetab vaktsiinikahjude fondi loomist, viidates mitme teise riigi eeskujule.

"Riik ju ilmselgelt on pannud väga tugeva valiku ette inimesed, et tuleb vaktsineerida. Siis on mõistlik, et inimestele usalduse ja turvalisuse andmiseks on teada, et ka kõrvalmõjude puhul nad saavad rahalise kompensatsiooni. See on nagu universaalne tee teatud riskide maandamiseks," rääkis Reinsalu.

Kiige ettepanekute võimalikku tagasilükkamist silmas pidades lisas Reinsalu, et tema sellises valitsuses ministrina ei jätkaks, kus tema ideid järjepanu prügikasti visatakse.