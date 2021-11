Laupäevane rahesadu ajendas juhte autode rehve vahetama

Äsjane rahesadu ja lumekartus ajendasid autoomanikke nädalavahetusel rehve vahetama. Talverehvid peavad autol all olema 1. detsembriks.

Mustamäel asuva Gekkon Service'i töökoja ees oli pühapäeva pärastlõunal järjekorras kümmekond autot. Töömeeste sõnul oli rehvivahetushooaja avalöögiks laupäevane rahe Tallinnas, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Üks juht räälkis, et tema laseb autole talverehvid panna, sest esmaspäeval lubati lund. Teine mees sõitis rehve vahetama 40 kilomeetri kauguselt.

"Hommikul vara viin last kooli ja ise sõidan tööle pärast 11. Otsustasin vahetada, sest hommikuti on juba libe," rääkis Roland.

Töökojas on ametis kaks vahetust - kokku paarkümmend inimest. 1. detsembriks peavad autodel talverehvid all olema, kuid jätkub ka neid juhte, kes ei kiirusta.

"Kogemus näitab, et esimene külm sulab ära. Saab vaikselt kuu jooksul vahetada ikka. Eelmine talvevahetus näitas, et inimesed vahetavad üsna jõuludeni rehve veel," rääkis Gekkon Service'i Mustamäe juhataja Dmitri Babuškin.

Sel hooajal on töötajatega tema sõnul keeruline.

"Ma näen, et kui eelmisel hooajal on 20-30 inimest nädalas helistanud, küsinud, kui olid tööpakkumised, siis praegu viis kuni kümme helistab nädalas. /.../ Praegu eriti kätega inimesed ei soovi töötada. Natuke lihtsam on kullerina või taksojuhina töötada," rääkis Babuškin.