Enim on vaktsineerituid Hiiumaal, kõige vähem Ida-Virumaal

Sel nädalal ületati vähemalt ühe vaktsiinidoosi saanud täiskasvanute seas see maagiline 70 protsendi piir, mis oli eesmärgiks seatud ju juba septembri keskpaigaks, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kõigi Eesti elanike seas alates 12. eluaastast on vähemalt üks kord vaktsineeritud kõige rohkem Hiiumaa elanikke - ligi 80 protsenti. Üle 70 protsendi vaktsineeritusega on veel Tartumaa ja Jõgevamaa, samuti Järvamaa, Viljandimaa, napilt ka Saaremaa ja laupäeval ületas 70 protsendi piiri ka Läänemaa.

Kõige viletsam on seis vaktsineeritusega Ida-Virumaal, kus on jõutud 57 protsendi piirimaile. Ka Valga ja Võrumaal ei ole seis parem, mõlemad on 62-63 protsendi piiril.

Kõige haavatavam vanuserühm on eakad, kellel on kõige suurem tõenäosus sattuda haiglasse raskes seisus. Siin on jällegi eeskujuks Hiiumaa, kus on vaktsineeritud 85 protsenti üle 70-aastastest. Üle 80 protsendi on jõudnud veel ka Saaremaa, Raplamaa, Järvamaa ja Jõgevamaa ja taas on saba lõpus Ida-Virumaa.

Talllin otsustas laste kodusõpet pikendada veel ühe nädala võrra. Siin jällegi on arvamusi, et lähenema peaks kooliti või linnaositi. Viimase puhul on noorte vaktsineerituses suured käärid. Alates 12. eluaastast on Nõmmel, Kristiines, Kesklinnas ja Pirital vaktsineeritud üle 60 protsendi õpilastest, Lasnamäel on see näitaja alla 35 protsendi. Tallinna keskmine näitaja on selles vanuserühmas 51,5 protsenti. Näiteks Tartus on sama näitaja 69,4 protsenti, aga Narvas vaid 29,3 protsenti.