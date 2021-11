Lääne-Aafrika blokk kehtestas sanktsioonid Mali hunta liikmetele

Lääne-Aafrika Riikide Majandusühendus (ECOWAS) kuulutas pühapäeval välja sanktsioonid Mali sõjaväehunta vastu, kes on võimul riigipöördest.

ECOWAS otsustas kehtestada sanktsioonid kõigile neile, kes on seotud 27. veebruariks määratud valimiste viibimisega, ütles ECOWAS-i Komisjoni president Jean-Claude Kassi Brou pärast tippkohtumist.

Mali kirjutas ametlikult ECOWAS-i eesistujariigi Ghana presidendile Nana Akufo-Addo-le, et informeerida ühendust sellest, et valimised ei saa plaanipäraselt toimuda.

"Üleminekuvõimude ainus mure on sanktsioonid, mis jõustuvad koheselt," ütles Brou, lisades, et need hõlmavad ka reisikeeldu ja varade külmutamist.

Guinea suhtes, kus sõdurid haarasid võimu 5. septembril, jätab blokk jõusse riigi liikmesuse peatamise ning sanktsioonid huntaliikmete ja nende perekondade vastu. Samuti nõuti, et tingimusteta vabastataks president Alpha Conde, kes on pärast tagandamist koduarestis.

ECOWAS-i tippkohtumisel detsembris nõuti, et Guineas toimuksid valimised kuue kuu jooksul.