Koroonaviirusega on haiglaravil 617 patsienti, suri viis

Esmaspäeva hommikuse seisuga on haiglas 617 koroonaviirusega nakatunud patsienti. Neist 467 vajab haiglaravi raskeloomulise COVID-19 tõttu.

Neist omakorda 334 ehk 71,6 protsenti on vaktsineerimata ja 133 ehk 28,4 protsenti on lõpetatud vaktsineerimiskuuriga.

Ööpäeva jooksul avati haiglates 58 uut haigusjuhtu. Intensiivravil on 60 patsienti, neist juhitaval hingamisel 44.

Suri viis koroonaviirusega nakatunud inimest: 77-aastane naine, 79-aastane mees, 82-aastane mees, 89-aastane mees ja 93-aastane mees.

Kokku on Eestis surnud 1617 koroonaviirusega nakatunud inimest.

Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti 5549 testitulemust, millest 788 osutus positiivseks. Positiivse testi saanutest oli 492 vaktsineerimata ja 296 lõpetatud vaktsineerimiskuuriga.

Eesti viimase kahe nädala nakatumisnäitaja 100 000 elaniku kohta on 1698,8.

Ööpäeva jooksul manustati 1464 vaktsiinidoosi, neist uusi vaktsineerimisi alustati 680. Tänahommikuse seisuga on lisa- või tõhustusdoosi saanud 82 223 inimest.

Eelmisel nädalal tehti kokku 37 883 vaktsiinisüsti, neist esimesi kaitsesüste oli 15 748.

Kogu Eesti elanikkonna hõlmatus kahe vaktsiinidoosiga on 57,8 protsenti. Täiskasvanutest on vähemalt korra vaktsineeritud 70,8 protsenti, vaktsineerimiskuur on lõpetatud 67,6 protsendil.