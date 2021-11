Poola-Valgevene piirile kogunevad sajad migrandid

Riikliku julgeoleku osakonna direktori Stanislaw Zaryni sõnul on olukord piiril väga muret tekitav.

"Valgevenes, Poola piiri lähedal, on kogunenud suur grupp migrante. Nad just hakkasid liikuma Poola Vabariigi piiri poole. Nad püüavad massiliselt Poola siseneda," kirjutas Twitteris Zaryn.

"Valgevene tahab tekitada suure intsidendi, eelistatavalt ohvritega. Nad valmistavad Kuznica Bialostocka lähedal ette suurt provokatsiooni, üritatakse massilist piiriületust," ütles Poola asevälisminister Piotr Wawrzyk.

Teistes videotes on näha, kuidas suur migrantide grupp istub tee ääres, neid saadavad mundris relvastatud mehed, vahendas Reuters.

Another video emerged, providing a closer shot of the armed men who later drove the migrants into the forest towards the border with #Poland.

Accord. to @Motolko, these could be disguised employees of the special forces of the border committee (controlled by Viktor Lukashenko) pic.twitter.com/nGUqrTqFQq