Merkel: me saime põgeniketulvaga hakkama

Saksamaa kantsler Angela Merkel nimetas oma 16-aastase ametiaja suurimateks väljakutseteks koroonapandeemiat ning 2015.-2016. aasta rändekriisi ja kinnitas, et valitsus tuli viimasega toime.

Kantsler ütles pühapäeval usutluses ringhäälingule Deutsche Welle , et tema jaoks isiklikult on ametiaja suurimad väljakutsed olnud koroonapandeemia ja "suur hulk saabunud põgenikke".

"Jah, me saime sellega hakkama. Muidugi ei läinud kõik ideaalselt, ning oli tõsiseid vahejuhtumeid, näiteks Kölni aastavahetuspidu, mis on ilmselt inimestele meelde jäänud. Ent kokkuvõttes tulime me toime," ütles Merkel.

Merkel tunnistas, et üldine rändepilt on problemaatiline, inimeste põgenemise põhjused on endiselt lahendamata ja Euroopa Liit ei ole suutnud luua ühtset rände- ja asüülisüsteemi.

Aastatel 2015-2016 võttis Saksamaa vastu üle miljoni asüülitaotleja. Merkel kinnitas kriisi ajal korduvalt, et Saksamaa tuleb rändetulvaga toime, kuid põrkus nii kodumaal kui ka Euroopa partnerite seas vastuseisule.