Teisipäeva pärastlõunal hakkab jälle vihma sadama

Lähipäevil on ilm heitlik. Teisipäeva öösel võivad miinuskraadid teed libedaks muuta.

Teisipäeva öö on enamasti selge või vähese pilvisusega. Puhub põhjakaare tuul 4 kuni 9, puhanguti 12, enne südaööd Ida-Eestis kuni 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -1 kuni -5 kraadi, vaid rannikul jõuab see kohati plussi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommik tuleb selge või vähese pilvisusega ja sajuta. Tuul pöördub läänekaarde ning võtab hoo maha ja õhutemperatuur püsib 0 ja -3 kraadi vahel, aga rannikul on kohati +2 kraadi.

Keskpäeval hakkab alates lääne poolt pilvkate tihenema ja umbes kella 16 ajal jõuab saartele sajuala, mis levib õhtul mandrile. Üldiselt sajab vihma, kuid Kesk- ja Ida-Eestis asendub vihm hilisõhtul lörtsi ja lumega. Edela- ja lõunatuul tugevneb õhtuks 6 kuni 11, rannikul puhanguti 20 meetrini sekundis. Õhutemperatuur on 0 kuni +5 kraadi, saartel aga soojem.

Üldjoontes jääb Eesti nädala teises pooles madalrõhualade lähistele, mis toob ülepäeviti nõrka sadu. Päeval on keskmised plussis, vaid kolmapäeva ja laupäeva öösel langeb temperatuur alla nulli.