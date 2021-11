USA kõrge diplomaat: ei pea kartma uue sõja puhkemist Bosnias

Rahvusvaheline kogukond avaldas pärast Bosnia sõda sealsetele serblastele survet, et nad moodustaksid horvaatide ja moslemitega ühised relvajõud.

Bosnia ühise presidentuuri serblasest liige Milorad Dodik on aga korduvalt ähvardanud lahkulöövate sammudega ning hoiatas hiljuti, et serblased võivad ühistest relvajõududest lahkuda ja luua enda omad.

Dodik on nimetanud Bosniat "ebaõnnestunud riigiks" ning on hoiatanud, et serblased võivad lahkuda ka teistest ühistest institutsioonidest, seal hulgas maksusüsteemist.

USA abivälisministri asetäitja Lääne-Balkani küsimustes Gabriel Escobar püüdis esmaspäeval neid muresid leevendada.

"Kõige tähtsam asi, milles me täna kõigi vestluskaaslastega, kellega me täna kohtusime, kokku leppisime, on see, et sõda ei tule," ütles Escobar ajakirjanikele Sarajevos. Sellel seisukohal olid ka teised regiooni liidrid, lisas ta.

Escobar kohtus lisaks Dodikiga ka Bosnia ühispresidentuuri moslemist ja horvaadist liikme Sefik Dzaferovici ja Zeljko Komsiciga.

Bosnia koosneb kahest pooliseseisvast üksusest - serblaste vabariigist ja moslemi-horvaadi föderatsioonist. Neid hoiavad koos nõrgad keskvõimu institutsioonid, seal hulgas presidentuur ja ühised relvajõud.

Dodik on aastaid korduvalt kutsunud Republika Srpskat lahku lööma, väites, et Bosnia oli "rahvusvahelise kogukonna eksperiment".

Escobar ütles eelmisel nädalal intervjuus Raadio Vaba Euroopale, et Dodik provotseerib uut kriisi, kaitsmaks oma võimu ja raha.

Esmaspäeval aga ütles USA diplomaat, et Bosnia serblaste liider on nõus arutama kõigi seaduste tagasivõtmist, mis nõrgestaksid keskvõimu institutsioone.

Escobar rõhutas, et USA toetab Bosnia territoriaalset terviklikkust.

ÜRO rahvusvaheline eriesindaja Bosnias ja Hertsegoviina küsimuses Christian Schmidt tõdes sel kuul esitatud raportis möödapääsmatut ohtu riigi ühtsusele, kui Bosnia serblased peaksid oma sõjaväe loomise kava ellu viima.