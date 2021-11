Meelelahutussektor ootab palgatoetust ja piirangute leevenemist

Maidla selgitas ERR-ile, et meelelahutusvaldkonnale tähendaks väga palju, kui asutustesse pääseks taas negatiivse testitulemusega. "Oleme kindlasti väga mõjutatud sellest, kas vaktsineerimata inimesed saavad meie asutusi külastada," sõnas Maidla.

"Kui me vaatame oma külalisi, ega keegi ei tule üksinda. Igas perekonnas võib olla see üks inimene, kes on vaktsineerimata, seega jääb perekonna tellimus ära. Igas kollektiivis ilmselt on keegi vaktsineerimata, jääb koosoleku pidamine meie ruumides ära. Rääkimata suurtest sündmustest."

Maidla tõi ühtlasi välja, et terviseameti andmetel on nakatunuid meelelahutusvaldkonnas ainult üks protsent.

"Arvestades, et meelelahutuses on täna ainult vaktsineeritud inimesed, siis ilmselt siit sektorist haiglale lisakoormust ei lähe. Loomulikult me palusime esimeses järjekorras kaaluda seda, et neid piiranguid leevendada."

Samas kinnitas Maidla, et nad mõistavad, et olukord haiglates on praegu kriitiline ning seetõttu oodatakse piirangute leevendamist kohe, kui viiruseolukord Eestis veidigi paraneb.

"Me saame ju tegelikult aru, et haiglakoormus on see, mis täna kõige rohkem määrab," sõnas ta. "Me saame absoluutselt aru meditsiinipersonalist, kes on täna ennast viimse piirini üle töötanud – me kindlasti ei taha lisakoormust tekitada."

Sügise hakul pöördus välisturistide arv korraks taas tõusule

Maidla selgitas, et septembris ja oktoobri esimeses pooles oli näha välisturistide arvu kasvu, kuid endiselt ollakse väga kaugel sellest, mis oli enne kriisi. Kui septembris saabus Eestisse 74 000 välisturisti, siis enne koroonakriisi oli see arv 190 000.

"Kui meie nakatumisnäitajad tõusid ja maailma terviseohutusorganisatsioon hindas meid ohtlike riikide hulka, siis alates sellest on tulnud tohutult palju annulleerimisi just välisaamalaste seas ja see tõmbas kindlasti hoogu kõvasti vähemaks," sõnas Maidla.

Eelmisel talvel oli paljudel ettevõtetel Maidla sõnul veel varusid, aga nüüdseks on kriis juba kestnud liiga kaua. Maidla sõnul otsivad ettevõtted laenuvõimalusi selle asemel, et koondada inimesi ja ettevõtteid kinni panna.

"Me nägime, kui kiiresti saab turism taastuda, kui nakatumine läheb alla, piirangud lähevad maha, kui ruttu tulevad tegelikult kliendid tagasi – selles usus ja lootuses me praegu peame vastu," ütles Maidla.

Ta lisas, et kohtumisel peaministriga paluti ettevõtjatele palgatoetust. Maidla sõnul usuvad ettevõtjad, et pärast kohtumist on ka riigi tasandil parem arusaamine, mida tähendab, et kõrgete näitajate tõttu inimesed siia ei reisi ja samuti ei tee olukorda lihtsamaks piirangud.