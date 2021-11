Soome majandusminister: talv toob kaasa elektri hinnatõusu ka Soomes

Ajal mil Eesti ägab elektrihinna tõusu all, pole abi oodata ka Soome turult. Majandusminister Mika Lintilä ütles ERR-ile antud intervjuus, et kuigi Soomes on praegu elektri hind Kesk-Euroopaga võrreldes soodne, toob eelolev talv kaasa suhteliselt kõrge hinnataseme.

Soome on üks neist riikidest, kus elektri tarbimine ületab praegu veel riigisisese tootmisvõimekuse. Ehk elektrit tuleb importida, eriti tarbimise tipphetkedel, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Praegu mõjutab soodsa importelektri saadavust tõsiasi, et Rootsi ja Norra hüdroelektrijaamad on vähevihmase suve tõttu suhteliselt kuival.

"Talvel püsib elektri hind tõenäoliselt kõrgel. Kevadel peaks hind langema ja stabiliseeruma," ütles Soome majandus- ja ettevõtlusminister Mika Lintilä.

Olukord Soome elektriturul on siiski tarbija seisukohalt talutavam kui Eestis. Minister seletab seda mittefossiilse tootmisvõimekuse pideva kasvuga. Eelmisel aastal ületas taastuvenergia maht Soome elektri kogutoodangust esmakordselt 50 protsenti.

Nii pole Soomes vaja olnud ka Eesti moodi kriisimeetmeid, nagu võrgutasude poolitamist või käibemaksu kärpimist.

"Meil pole selliseid samme astutud. Peamiselt seetõttu, et elektri hinnatase

on meil endiselt soodsamaid Euroopas, Põhja-Rootsi ja Norra järel kolmandal kohal," rääkis Lintilä.

Üle kümne aasta veninud elektritootmise käivitumine Olkiluoto tuumaelektrijaama 3. reaktoris peaks teoks saama tuleva aasta veebruaris. Elektri hinnataset see suurt ei mõjuta. Küll aga on see märkimisväärne samm suurema varustuskindluse suunas.

"Olkiluoto 3. reaktori peamine ülesanne on energia saadavuse tagamine. Hinda ei mõjuta see juba sellepärast, et elektri hinna paneb paika turg ning seda Olkiluoto avamine ei muuda," lausus minister.

Soome põhivõrgu ettevõtte Fingrid hinnangul on põhjanaabrid tänu Olkiluoto uuele võimsusele aastaks 2023 elektritootmises sõltumatud.