Tee-ehitus toob Brüsselisse kümneks aastaks ummikud

Brüsseli ringteel liigub iga päev ühes suunas ligikaudu 80 000 autot. Suur osa kohalikest kasutab seda sõitudeks töö ja kodu vahel. Sel aastal alustati seal ehitustöid, mille tekitatud ummikud venitavad sõidud tipptunnil kuni paarkümmend minutit pikemaks. Tavapäraste teetöödega võrreldes muudab selle kurioosseks aga fakt, et ehitustööd ja ummikud kestavad vähemalt järgmised kümme aastat, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Ma pole selle suur fänn, sest ma sõidan ringteel neljal päeval nädalas. Aga mul on hea meel, et jalgratturitel on võimalik ringteele minna. Aga see võtab liiga kaua aega," ütles kohalik elanik ja autojuht Mercedes.

Veel üks kohalik elanik Isabel lisas, et tema kuigi ta otsib teisi teid, siis ükskõik, milline tee valida, on ees ummik.



Kuid projekti ajalisel pikkusel on ka hea põhjus. Ehitusprojekti kommunikatsioonijuht Marijn Struyf ütles, et tegemist on erakordse ja hiiglasliku projektiga. "See puudutab 20 kilomeetrit kiirteed, mis on üks enim ülekoormatud maailmas. Isegi Euroopa tasemel pole väga palju projekte, mis oleksid suuremad," sõnas Struyf.



See on osake Euroopa pikimast maanteest E40, mis saab alguse Kasahstanist ja lõppeb Prantsusmaal Calais. Kuna ring ehitati 1970-ndatel, siis pole ta läbilaskevõime enam piisav ning ei ole kohaldatud näiteks jalgratturitele.



Tumedatest paneelidest vormub järgmise paari kuu jooksul sild, mis järgmise aasta kevadel rataste peal vana silla asemele liigutatakse. Kusjuures tegemist on selle projekti ühe kõige väiksema osaga.

Ja kuigi uute rattateede ning ühistranspordiliinide teke on sümpaatne, siis kaasneb ehitustöödega kohalikele elanikele ikkagi üksjagu ebamugavust.



"Täna väljuvad paljud ummikus olevad autojuhid Brüsseli ringteelt ja otsivad teed läbi väikeste linnade ja tänavate, kus lapsed mängivad ja inimesed elavad. Me tahame kogu selle liikluse tagasi ringile tuua," rääkis Struyf.



Seega peaksid kohalikud elanikud lõppkokkuvõttes saama parema elukeskkonna.