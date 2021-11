Kolmapäev tuleb vihmane ja tuuline

Öö vastu kolmapäeva saab olema pilvine ning vihma- ja lörtsisadu liigub läänest itta, Ida-Eestis sajab peamiselt lörtsi ja lund, kuid hommikul läheb sadu kõikjal üle vihmaks. Puhub edela- ja lõunatuul 7 kuni 12, puhanguti isegi 22 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on Ida-Eestis -1 kuni +2, Lääne-Eestis +3 kuni +8 kraadi.

Hommik on pilvine ja sajab enamasti vihma ning Kagu-Eestis jätkuvalt lörtsi. Puhub tugev edelatuul ja puhanguid on kuni 20 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on Lääne-Eestis 4 kuni 8, idapoolsetes maakondades natuke vähem, nullist +3 kraadini.

Päev tuleb enamasti pilvine ja paiguti sajab vihma. Puhub edelatuul 7 kuni 12, saartel ja rannikul iiliti 18 meetrit sekundis. Sooja on oodata juba natuke rohkem, 6 kuni 10 kraadi.

Nädala teises pooles on sadu hõredamalt ning laupäeval ja pühapäeval pilvisus hõreneb veelgi. Nädalavahetusel läheb nii päeval kui ka öösel taaskord jahedamaks.