Isamaa: COVID-test tuleb nakkusohutuse tõendina taastada

"Eesti valitsuse tänane seisukoht on arusaamatu. Ühelt poolt soosib valitsus massilist testimist koolides, kuid samas ei aktsepteeri negatiivset testi mujal avalikes kohtades," teatas erakond.

Isamaa eestseisus leiab, et valitsuse selline lähenemine süvendab ühiskonnas umbusku ning pärsib ühiskonna toimimist.

"Negatiivne testi tulemus annab inimesele kindlustunde, et ta ei ole koroonaviirusesse nakatunud ning testimise läbiviimine avalikus kohas (üritusel, teatris, kohvikus jm) annab ka seal viibijatele kindlustunde nakkusohutusest," märkis Isamaa eestseisus. "COVID-19 tõend kinnitab, et inimene on vaktsineeritud või viiruse läbi põdenud, kuid ei garanteeri seejuures, et tegemist ei või olla viiruskandjaga."

Vaktsineerimata inimesed alates 25. oktoobrist Eestis vastavalt valitsuse seatud uutele piirangutele söögikohtadesse, kultuuri- ja meelelahutusüritustele ja muudesse sarnastesse kohtadesse ei pääse. Varem oli neil see võimalus negatiivse kiirtesti alusel.