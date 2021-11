Stockholm piiras linnas lubatud elektritõukerataste arvu

Linnavolikogu otsustas vähendada tõukerataste arvu 23 000-lt 12 000-le, samuti vähendatakse litsentsiga rendifirmade arv kaheksalt kolmele.

"Piirangud jõustuvad 1. jaanuarist ja lähinädatel tehakse teatavaks, millised firmad tõukerataste rentimist jätkata võivad," ütlesid ametnikud.

Elektritõuksid on maailma suurlinnades viimastel aastatel tohutult menukaks osutunud, kuid on ka kriitikuid. Toetejate sõnul on tegu mugava transpordiliigiga, vastaste sõnul ummistavad need teid ja on ohtlikud.

Piiranguid on tõukerataste kasutamisele seatud ka mitmes teises pealinnas.

Kopenhaagen otsustas need mullu oktoobris sootuks keelata, kuid aasta hiljem lubati need rangete parkimis- ja kasutamispiirangutega tagasi kasutusse.

Oslo vähendas juulis tõukerataste arvu 20 000-lt 8000-le ja keelas nende kasutamise öösel.

Pariisis piirati elektritõukside sõidukiirus 20 kilomeetrile tunnis. Singapuris, Saksamaal ja Prantsusmaal on keelatud ka nende kasutamine jalakäijateedel.