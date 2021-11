Margus Arm siirdub RIA-st TEHIK-ut juhtima

"Minu ülesanne on jätkata TEHIK-us riigile ja inimestele vajalike digiteenuste arendamist ning toetada tarkade IT-lahenduste kaudu nii palju kui võimalik seda, et riigi poolt loodud tervise-, töö- ja sotsiaalvaldkonna teenused oleksid mugavad ja kättesaadavad," ütles Arm uude ametisse asumist kommenteerides.

Margus Armil on Estonian Business Schoolist ärijuhtimise magistrikraad ja ta on end täiendanud Tartu Ülikooli ettevõtluse ja tehnoloogia magistriõppes. Alates 2016. aastast töötab Arm RIA-s, kus esimesed kolm aastat juhtis ta eID osakonda ning viimased kaks aastat on peadirektori asetäitjana juhtinud kogu riigi infosüsteemide teenistust.

Enne RIA meeskonnaga liitumist töötas Margus Arm pikalt erasektoris, kus juhtis meeskondi SEB pangas ja SK ID Solutions AS-is.

TEHIK-u endine direktor Katrin Reinhold, kes juhtis asutuse tööd ligi viis aastat, lahkus ametist 11. oktoobril.

TEHIK loodi 2017. aastal ning selle ülesanne on e-tervise arendamine ning sotsiaalministeeriumi valitsemisala teiste info- ja kommunikatsioonitehnoloogia teenuste pakkumine.