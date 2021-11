Aasta võib tänavu lõppeda tund aega varem

Kui tavapäraselt on aastavahetuspidude naelaks kesköine ilutulestik ja klaas vahuveini, siis tänavu võib see avalikel pidudel nihkuda kõik tunni võrra ettepoole ehk uus aasta algab "Moskva aja" järgi.

Nimelt tuleb valitsuse seni kehtiva korralduse alusel lõpetada kõik avalikud üritused hiljemalt kell 23 ning see kehtib 10. jaanuarini.

Hotellid, restoranid ja baarid, kes aastavahetuspidusid korraldavad, ei julge tänavuse peo detaile paika panna, sest ootavad, kas valitsuselt tuleb pidude lõpuaja või külaliste arvu kohta uusi piiranguid või leevendusi.

"Oleme planeerinud aastavahetuspidusid klausliga, et need toimuvad kella 23-ni. Oleme oma kommunikatsioonis rõhutanud, et saab tulla välja, nautida programmi ja pakume väga head maitseelamust, nauditavat taustamuusikat," kirjeldab Tartu hotellide Lydia ja Dorpat müügi- ja turundusjuht Angela Järg.

"Tegime plaanid ära juba enne täiendavate piirangute avalikustamist, enne koolivaheaega, meie spaa aastavahetuse pakett oli meil juba kodulehele välja pandud. Nüüd juhtgrupis otsustasime, et ei võta seda maha, vaid oleme lisanud lause, et vastavalt piirngutele on meil õigus teha programmis muudatusi. Näis, millised nõudmised siis on, aga raske on isegi muudatusi sisse viia, kui teadmatust on palju," tõdeb Pärnus asuva Estonia Resort Hotel & Spa müügi- ja turndusosakonna juhataja Kairi Jõekäär. "Päris paljud inimesed on helistanud, küsinud, kas toimub midagi, millal saame täpsemat infot anda. Oleme need pakkumised pausile pannud ja tegutseme vaastavalt valitsuse otsustele selleks perioodiks. Loodame, et nakatumisnumbrite languse taustal neid piiranguid lõdvendatakse. Lootus sureb viimasena."

Hestia hotellikett, kellel on hulk hotelle Tallinnas, aga ka spaahotell Haapsalus, on aastavahetuspeo suhtes veel äraoleval seisukohal.

"Vaikimisi on meil mõned asjad lukku löödud, aga pole veel otsustanud, et jätame kõik ära. Ei saa kinnitada, et teeme või ära jätame," ütleb Hestia hotelliketi tegevjuht Kaisa Mailend.

Ta lisab, et ka jõulupidusid on ääretult vähe broneeritud, sest kliendid ootavad selgeid avalikke sõnumeid, enne kui ostuotsuseid teha julgevad.

"Kui see selge sõnum tuleb, siis klient reageerib väga kiriesti. Majanduse tagasitulemine võiks siis olla üsnagi hüppeline," ütleb Mailend piirangute võimaliku leevendamise kohta.

Tervise- ja tööminister Tanel Kiik teatas kolmapäeval, et täiendavaid ajalisi piiranguid jõulu- ja aastavahetuspidudele plaanis kehtestada ei ole, küll aga arutab valitsus sel nädalal pidude mahupiirangut. Samas lisas ta, et ka leevendustest pole põhjust rääkida.

Kui see paika jääb, peavadki aastavahetuspeod kella 23-ks ära lõppema ning uue aasta tegelikuks alguseks jõuab ühistranspordiga veel koju tagasi minna. See aga ei pruugi olla võimalike külastajate jaoks piisavaks argumendiks, et üldse avalikule peole raha kulutama hakata. Seetõttu ootavad üritusturundajad valitsuselt konkreetset sõnumit, mida uusaastapidudeks välja lubada saaks, sest nende majandustulemused sõltuvad jõulu- ja aastavahetuspidudest olulisel määral.

Ettevõtted on valmis ka täiendavaid kaitsemeetmeid tarvitusele võtma, et pidudele võimalikult ohutu keskkond tagada, nagu ka vaktsineeritud pidutsejate kiirtestimine kohapeal - peaasi, et peod lubatud oleksid.