Rapla vallavanemaks saab EKRE kandidaat Gert Villard

Uus võimuliit lubab tagada valla piirkondade tasakaalustatud arengu, toetada kodulähedaste lasteaiarühmade ja koolide säilimist, et Rapla muutuks kasvava elanikkonnaga omavalitsuseks. Jätkatakse ka Rapla keskväljaku arendamist.

"Rahalises mõttes üks suuremaid asju on kindlasti sauna- ja veekeskuse rajamine Raplasse, mis on olnud aastaid lubadus, mida üks või teine poliitiline jõud on lubanud. Aga võimalus tagada lastele ujumisõpe ja inimestele lõõgastumisvõimalus on Raplas seni puudu olnud," ütles EKRE valimisnimekirja juht Rene Kokk ERR-ile.

"Kui me räägime spordist, siis spordis on kindlasti meie prioriteet jalgpallistaadioni, kunstmuruväljaku ja selle angaari lõpetamine. Ja teine põhisuund on ikkagi maakonnakeskuses kergejõustikustaadioni rekonstrueerimine," lisas Rapla vallavolikogu esimehe kandidaat Kalle Toomet.

Rapla vallas valimised võitnud Rapla Vallakodanike Liit jääb aga opositsiooni.