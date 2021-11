Koroona ajal on end töötukassas arvele võtnud üle 400 treeneri

Kuna vaktsineerimise või läbipõdemise tõendita spordiklubidesse ei pääse, on asutuste käive ja külastajate arv vähenenud. Nii on ka paljud treenerid pidanud endale leidma uue töö.

Vähenenud klientide arvu tõttu tuleb spordiklubidel treeninguid ära jätta ja tunniplaane jooksvalt ümber teha. Treeneritele tähendab aga tundide ära jäämine tööpuudust ja nii on ennast eelmise aasta märtsist selle aasta oktoobrini töötukassas arvele võtnud üle 400 treeneri ja spordiinstruktori. Osa neist on leidnud endale töö uues valdkonnas, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Töötasin mitu aastat Eesti Maaülikooli spordiklubis ja pidasin fitnessklubi peatreeneri ametit ja minu kõrval töötas ka üheksa väga toredat fitnesstreenerit. Majanduslik olukord päädis sellega, et üks osakond ehk selleks sai fitnessklubi rühmatreeningute suund, tuli sulgeda ja sellega jäin mina ja üheksa treenerit päeva pealt tööst ilma. Praegu töötan Tartu lasteaia Naerumaa rühmaõpetajana," rääkis endine treener Anni Kabral.

Mitme spordiklubi juhid ütlevad, et tööpuudusest tingitult on kaotatud töötajate hulgast väärt treenereid.

"15 treenerist neli, kes olid põhikohaga treenerid, on otsinud lisatöökoha. Meil on kaks treenerit läinud ära kehalise õpetajaks, üks treener on läinud müügiesindajaks ja üks treener on läinud poliitikasse," ütles FitLife Eedeni Spordiklubi juhatuse liige Elvis LIllevälja.

Hoolimata vaktsineerimise hõlmatuse kasvust, ei ole kliente spordiklubidesse juurde tulnud. Viimased meetmed viiruse leviku tõkestamiseks on vähendanud treenijate arvu veelgi.

"Üldpilt on MyFitness klubides igal pool sama - kiirtestimise võimaluse ära võtmine on langetanud meie käivet lisaks eelnevale 40 protsendile veel 15 protsenti nii käidavust kui külastatavust," selgitas MyFitnessi Tartu kesklinna klubi juhataja Helen Reinsoo.

"Meie klubides kasutati väga edukalt kiirteste, kuni see oli lubatud. Me müüsime neid võrdlemisi soodsalt ja nii kui see keelati, siis ports lõpetamisi ja peatamisi sealt tuli," ütles Tartu Impuls ja Lemon Gymi klubijuht Krista Majak.

Tartus on spordiklubidest paremini läinud Lemon Gymil, mis asub ülikooli ühiselamute vahetus läheduses ja meelitab tudengeid soodsate hindadega. Kuna sügisest on ka uusi välistudengeid lisandunud, siis seal on Majaku sõnul külastajate arvu langus vähem märgatav.