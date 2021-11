USA-s on 900 000 väikelast saanud koroonavaktsiini

USA-s on saanud koroonavaktsiini 900 000 väikelast ja Valge Maja hinnangul on see tugev algus. Samal ajal soovib Pfizer saada toidu- ja ravimiametilt luba tõhustusdooside süstimiseks kõikidele täiskasvanutele, sest külm ilm toob endaga kaasa ka nakatumiste tõusu.

Üheksa aastane Jax Barbier ootab kaitsesüsti saamist New Yorgi algkooli juures, kuhu on püstitatud üks paljudest ajutistest vaktsineerimispunktidest. Ta on enda sõnul veidi närvis, aga ka põnevil. "Ma ootan, et saaksin näha oma vanaema, sõpru ja perekonda," ütles ta.

"Ma tunnen rohkem kergendust. Nii paljud inimesed kaotasid elu. Nüüd on aeg tavapärase olukorra juurde naasta ja vaktsineerimine on selle üks osa," rääkis Jaxi ema Julie Barbier.

Viimaste andmete järgi on USA-s kaitsesüsti saanud 900 000 last, kes on vanuses viis kuni 11. Samas ei ole kõik vanemad valmis oma lapsi koroonaviiruse vastu vaktsineerima ja loodavad, et nende otsus ei mõjuta kuidagi kontaktõpet koolides.

"Ma muretsen just nooremate laste pärast, kellel on tohutu areng ja kasvamine veel ees," ütles kahe lapse ema Bessie.

Möödunud nädalal peatas USA apellatsioonikohus ajutiselt president Joe Bideni administratsiooni vaktsiinimandaadi enam kui saja töötajaga ettevõtetele. Administratsioon vaidles kohtule saadetud ametlikus avalduses, et mandaat on vajalik töötajate kaitsmiseks ja valitsusel on selle kehtestamiseks seaduslik õigus. Isegi, kui seekord peaks administratsiooni saatma edu, siis on vähetõenäoline, et see jääb viimaseks kohtuvaidluseks.

"Me ei ole vaktsiini vastu. Me ei ole nende inimeste vastu, kes on vaktsineeritud. Me oleme siin, et võidelda valitsuse sekkumisega inimeste otsustusõigusesse vaktsineerida või mitte," rääkis endine politseinik Moses Castillo.

Samal ajal soovib Pfizer saada toidu- ja ravimiametilt luba tõhustusdooside süstimiseks kõikidele täiskasvanutele, sest ettevõtte hiljutiste uuringute järgi annab see pea täieliku kaitse raske läbipõdemise eest.

"Me näeme nakatumiste kasvu piirkondades, kus temperatuur langeb, sest inimesed liiguvad aina enam siseruumidesse," rääkis CBS-i uudiste meditsiinitoimetaja David Agus.

Praegu on võimalik tõhustusdoose saada ameeriklastel, kes on üle 65-aastased, riskirühmas või vaktsineeritud Johnson & Johnsoniga.