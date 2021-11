Spordiklubid ootavad valitsuselt 30 miljonit eurot toetust

Spordiklubid esitasid neljapäeval pöördumise peaministrile, milles toovad välja, et on alates pandeemia algusest olnud 137 päeva suletud ja ülejäänud aja opereerinud piirangute tingimustes.

Seetõttu on klubide hinnangul külastajate arv nii palju langenud, et kriisist aitaks välja vaid valitsuse toetus.

Esimesed kriisis kannatanud klubid on uksed juba sulgenud ning klubide teatel ootavad ees pankrotid ja koondamised.

"Kõik, mida on olnud võimalik optimeerida, on juba 1,5 aastat kestnud kriisi jooksul optimeeritud. Lisaks kehtestatud piirangutele ja niigi keerulisele olukorrale on tõusnud ka spordiklubide kommunaalkulud olulisel määral ning lähiajal pole probleemile samuti leevendust oodata," seisab pöördumises.

Toetuse maksmise aluseks tuleks võtta spordiklubide üldpind, mitte spordiregistris kajastatud pind, kuna viimane sisaldab vaid otsest sportimise ala ning moodustab tegelikest ruutmeetritest ligikaudu 60 protsenti.

"Hetkel tegutsevad valdkonna ettevõtted kuni poole käibekaotusega, on tekkinud võlgnevused ja maksehäired ning ei ole võimalik maksta töötasusid – see ei ole kestlik perspektiiv. Eestis puuduvad riigipoolsed toetused, mis on kogu Euroopas täiesti erakordne," tõid klubid välja.

Ühtlasi ootavad spordiklubid käibemaksu alandamist praeguselt 20 protsendilt üheksale protsendile. Samasugune käibemaksuerisus tehti spordiklubidele Leedus 2021. aastal, märgivad spordiklubid, tuues lisaks välja, et madalamad käibemaksumäärad spordiklubidele on standard paljudes riikides, näiteks Norras, Rootsis, Soomes ja Poolas.

Kokku vajavad Eesti fitness- ja spordiklubid enda hinnangul esmajärgus toetuseks vähemalt 30 miljonit eurot.

Pöördumisele on alla kirjutanud MyFitness AS, 24-7fitnessklubi OÜ, Lasnamäe Spordikeskus OÜ, Spa Tours OÜ (Viimsi SPA Spordiklubi, Tervise ja Spordi Edendamise Selts, Arigato Spordiklubi MTÜ, Crossfitest OÜ, Power OÜ ja Omaklubi Spordiklubi.