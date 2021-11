FT: Prantsusmaa pidurdab EL-i kaubandusleppe sõlmimist Tšiiliga

EL tahtis kaubanduslepingud sõlmida selle aasta lõpus. Läbirääkimisi peab EL-i 27 liikmesriigi nimel Euroopa Komisjon.

Prantsuse valitsus kardab, et Tšiili kanaliha ja Uus-Meremaa lambaliha import kasvab järsult. Opositsioonipoliitikud võivad seda ära kasutada järgmistel presidendivalimistel, vahendas Financial Times.

"Peame arvesse võtma säästva arengu küsimusi ja põllumajanduse tundlikkust," väitis Prantsusmaa väliskaubanduseminister Franck Riester.

Prantsusmaa vastasseis lepingute sõlmimisel vihastas teisi Euroopa Liidu liikmesriike.

"Mitmed liikmesriigid leiavad, et komisjon oleks pidanud prantslaste taotluse tagasi lükkama," ütles EL-i diplomaat ajalehele Financial Times.

Tšiiliga sõlmitud leping annaks EL-ile parema juurdepääsu liitiumivarudele. Liitium on vajalik elektriautode tootmisel.

"Tšiiliga algasid kõnelused juba 2017. aastal. See oleks hea tehing. Kuid prantslased on sellele vastu mingi kana pärast," ütles üks EL-i ametnik ajalehele Financial Times.

"Me ei kommenteeri kolmandate riikidega peetavaid läbirääkimisi enne, kui need on lõppenud. Me ei kommenteeri ka spekulatsioone," teatas komisjon.