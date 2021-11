Tallinna koolid lubavad õpilasi taas koolipinki

ERR-iga vestelnud Tallinna koolijuhid tõid välja, et linna korraldusest peetakse kinni ning püütakse tagada õpilaste hajutatust. Põhiliselt saadetakse distantsõppele neid klasse, kus on avastatud mõni nakatunu.

Pelgulinna gümnaasiumi direktor Tõnu Piibur otseselt distantsõppes suurt probleemi ei näe ning sõnas, et selle käigus on ka nemad õppinud õppima. "Võtame olukorda kui erinevate õppevormide tutvustamist," ütles ta.

Piibur lisas, et järgmisest nädalast jäävad neil tõenäoliselt koju 2.–3. klassid, sest nendes klassides on leitud mõni nakatunu. Seni distantsõppel olnud lapsed lubatakse taas kooli.

Sarnaselt käitub ka Pirita majandusgümnaasium, mille direktor Toomas Pikhof ütles, et nemad lähtuvad linna korraldusest, kus 30–50 protsenti õpilastest peaks kodus olema.

Kuna Pirita majandusgümnaasiumis on haigestunud õpilasi just gümnaasiumiastmes, otsustati need klassid saata järgmisel nädalal distantsõppele, et katkestada viirusahelaid. Põhikooli õpilased on aga taas koolis.

Kesklinnas tegutseva 21. kooli direktor Meelis Kond kinnitas, et seni distantsõppel olnud 4.–8. klassid naasevad järgmisel nädalal kooli.

"Kuna meil on on 1385 õpilast, on hajutamine keeruline," ütles Kond. Lõplikku otsust pole nad veel langetanud, kuid praeguse plaani kohaselt lähevad 21. koolis distantsõppele uuel nädalal 11. klassid.

Kond lisas, et kuna kolmandatest klassidest mitmed on nagunii suunatud karantiini, siis nemad õpivad järgmisel nädalal kodus ja sellega õnnestubki koolis õpilasi hajutada.

Mustamäe humanitaargümnaasiumi direktor Viktoria Shapovalova ütles, et seni distantsõppel olnud klassid naasevad kooli, kuid hajutamisega tegelevad nemadki.

Shapovalova sõnul lähtub kool haridusministri soovitusest mitte hoida klasse distantsõppel üle kolme päeva. Seetõttu asuvad nemad rotatsiooni korras klasse saatma mõneks päevaks distantsõppele.

Järgmisest nädalast alates on kolmandad, üheksandad ja gümnaasiumiklassid kahe kuni kolme päeva kaupa distantsõppele.

Ka Lasnamäe gümnaasium otsustas järgmisel nädalal just samad klassid distantsõppele saata. Direktor Andrei Kante rääkis, et ehkki nad sooviksid hoida kõik õpilased kontaktõppel, siis senised kogemused on muutunud teda ettevaatlikuks.

Samuti Kante juhitud Lasnamäe vene gümnaasium läheneb samamoodi, kuid olukord on veidi lihtsam, kuna nende õppetöö toimub kahes majas. Seetõttu saavad seal üheksandikud õpet jätkata, et lihtsustada nende hakkamasaamist.

Kante tõi veel välja, et ehkki haridusministeeriumist soovitatakse õpet korraldada nn mullides, siis enam kui tuhande õpilasega koolis ei ole seda reaalsuses tegelikult võimalik teha.

Tallinna haridusametist öeldi ERR-ile, et nemad enam arvet selle üle ei pea, kuidas koolid oma distantsõpet korraldavad ning hajutatust tagavad. See jääb iga kooli enda otsustada ja korraldada. Küll aga on antud välja korraldus, mille kohaselt tuleb õpilasi hajutada 30–50 protsendi ulatuses.