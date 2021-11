Migrant ERR-ile: tee Türgist Minskisse maksis kolmele inimesele 9000 eurot

Poola piirivalve registreeris möödunud ööpäeva jooksul 468 piiriületuskatset Valgevene poolt, mis on viimasel ajal üsna tavapäraseks muutunud suurusjärk ja iseloomustab survet piirile. Iraagist tulnud põgenik rääkis "Aktuaalsele kaamerale", et maksis Türgist Minskisse tulekuks kolme inimese eest 9000 eurot.

Iraagi Kurdistanist pärit perekond jäi Poola võimudele vahele Bialowieza metsa lähistel pärast ööpäeva kestnud rännakut nullilähedase temperatuuriga.

"Minu riigis ei ole elu, seal on nii raske. Sa töötad kogu päeva ja saad selle eest ainult kümme dollarit. Ei ole võimalik luua paremat elu lapsele ja paremat tulevikku," rääkis Iraagist saabunud migrant Sagvan "Aktuaalsele kaamerale".

Sagvani sõnul soovib pere minna ükskõik kuhu, aga mitte tagasi koju. "Võib-olla Saksamaale, Belgiasse, Rootsi, Suurbritanniasse. Ükskõik kuhu, peaasi et mitte tagasi minu kodumaale," loetles ta, märkides, et sobib ka Poola jäämine. "Ma olen nüüd sisse pääsenud," lisas ta.

Sagvan on paremat elu tulnud otsima abikaasa Imani, pooleteiseaastase tütre Pelini ja sõbra Abdrahmaniga. Ta rääkis, et kogu reis Euroopasse on korraldatud, Türgist Minskisse minek maksis kolmele inimesele 9000 dollarit, Poolast Saksamaale viimise eest tuleks maksta 1200 eurot.

"Siia ei saa tulla omal käel. On vaja kellegi abi," sõnas Sagvan.

Sellised on praegu tüüpilised olukorrad Poola-Valgevene piirialal. Poola piirivalve jutu järgi on tegemist ka üsna tüüpilise looga. Samas on piirile kogunenud inimeste lood väga erinevad ja suuri üldistusi ühe kaamera ette jäänud pere põhjal teha ei saa.

Mõne minutiga jõuavad kohale täiendavad Poola piirivalvejõud ja samuti

Kohalik aktivist Magdalena, kes püüab iraaklastele juriidilist abi anda, ütles, et Poola piirivalvurid lükkavad saabunud migrante üle piiri tagasi metsa.

"Nad lükatakse tagasi ja visatakse tagasi metsa. See mees ütles meile, et teda on juba vähemalt neli korda tagasi lükatud," rääkis Magdalena.

Sagvani jutt ei anna talle palju edulootust varjupaiga taotlemisel. Poola ametivõimud kinnitasid ERR-ile, et kõigile, kes Poola pinnal neilt varjupaika taotlevad, on korrektne taotluse menetlus siiski tagatud. Inimõiguslased ütlevad aga, et nemad seda ei näe.