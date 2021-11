Ülikoolid plaanivad võimalikult palju säilitada kontaktõpet

Kuigi osaliselt on ülikoolid läinud kaugõppele, siis täielikule distantsõppele minekuga ei kiirustata. Nii Tallinna Ülikoolis kui ka Tallinna tehnikaülikoolis on otsustusõigus jäetud õppeaine vastutavale õppejõule. Tartu Ülikoolis on distantsõppel kaks instituuti ning osaliselt magistriastme sessioonõppe erialad.

"Meil on üldine otsustuse kord nii, et instituudi juht otsustab. Vastavalt õppe olemusele, kui on praktilisem õpe väikestes gruppides, siis rohkem koha peal, ja kui on ained, mida on lihtne distantsil õpetada ja kus see kogemus on olemas, siis distantsil," lausus Tartu Ülikooli õppeprorektor Aune Valk.

Ülikoolid panustavad sellesse, et kontaktõpe saaks jätkuda praktilistel erialadel.

"Teame, et majandusteaduskond ja IT-teaduskond on rohkem distantsil; inseneriteaduskond, kus on laboreid rohkem ja mereakadeemia ja ka loodusteaduskond, kus on laboreid rohkem, seal on kontaktõppevormi rohkem," ütles TalTechi õppeprorektor Hendrik Voll.

Tallinna ülikool on vastavalt õppevormile kohandanud ka tunniplaane.

"Selleks, et mitte tekitada üliõpilasele olukorda, kus ta ühe aine on koha peal, teise on kaugõppes, siis nad tõstavad tunniplaane ümber. Tehakse nii näiteks, et üritatakse panna terve päev kaugõppesse või terve päev lähiõppesse," lausus Tallinna Ülikooli õppevaldkonna juht Helen Joost.

Ülikoolid ütlevad, et suur osa tudengitest ja õppejõududest on vaktsineeritud ning nakatumisi on vähe.

"Meil koroonajuhtumeid väga palju pole olnud. Teadaolevalt on iganädalaselt umbes kümmekond. Arvesse võttes, et tehnikaülikoolis õpib 10 000 üliõpilast ja töötab 2000 töötajat, siis see on kaunis tagasihoidlik number," lausus Voll.

"Meil on väga kõrge vaktsineerituse osakaal, õppejõududest juba septembri alguse seisuga on üle 90 protsendi vaktsineeritud ja üliõpilastest ligi 90," ütles Valk.