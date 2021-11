Nädalavahetus tuleb kuiv, kuid jahe

Ööl vastu reedet on algul pilves ilm ja vihmasadu levib läänest itta. Pärast keskööd lääne poolt alates sadu järk-järgult lakkab ja pilvisus hõreneb. Tuul puhub läänekaarest 5 kuni 14, puhanguti 18 meetrit sekundis ja õhutemperatuur on 1 kuni 5, rannikul kuni kaheksa kraadi.

Hommik tuleb muutliku pilvisusega, aga Virumaal sajab veel natuke vihma. Puhub lääne- ja loodetuul 7 kuni 13, saartel ja rannikul puhanguti 18 meetrit sekundis ning sooja tuleb 2 kuni 7 kraadi.

Päeval läheb ka Virumaal pilvisus hõredamaks ning mujal on pilves selgimistega ilm. Puhub lääne- ja loodetuul 6 kuni 12, saartel ja rannikul puhanguti 18 meetrit sekundis, kuid pärastlõunal tuul vähehaaval nõrgeneb. Päeva maksimumid ulatuvad üheksa kraadini.

Lähiajal püsib Eestis pilves selgimistega ilm, kuid nädalavahetusel on saju tõenäosus väike nagu ka esmaspäeval. Väljas läheb jahedamaks ning öösel on keskmised nulli lähedal või alla selle ja päeval on valdavalt 3 kuni 5 kraadi sooja.