Omanike keskliit kritiseerib jäätmetele kavandatavat uut maksu

Eesti Omanike Keskliit kritiseerib jäätmetega seoses valitsuse poolt kavandatavat uut maksu, märkides, et see ei lähe kokku püüdlusega saavutada kliimaeesmärke.

Keskkonnaministeerium saatis kooskõlastusringile keskkonnatasude seaduse ja pakendiseaduse muutmise seaduse eelnõu, planeerides järjekordset maksutõusu.

"Sellega võiks isegi nõustuda, kui pidada silmas igapäevateemana kõlavaid eesmärke, saavutada puhtam keskkond, rohepööre ja nii edasi, kuid plaanitava hinnatõusu ja seatud eesmärkide seos ei lähe omavahel kokku," ütles omanike keskliidu juhatuse liige Andry Krass.

Krassi sõnul võib plaani maksustada jäätmete ladestamist prügilasse ju pidada igati mõistlikuks ettepanekuks, põhjendades seda ringlussevõtu ja taaskasutuse protsentide suurendamise vajadusega, kuid eesmärgi saavutamiseks tuleb maksustada ka jäätmete põletamist.

Krass lisas, et tervelt 50 protsenti Eestis tekkivatest olmejäätmetest kõrvaldatakse praegu Eestis põletamise teel, ilma, et ükski õigusakt seda takistaks. Keskkonnaministeerium ise, jäätmevaldkonna asjatundjad ning Euroopa Komisjon on korduvalt antud probleemile tähelepanu juhtinud.

"Ometi ei leia me keskkonnatasude seaduse ja pakendiseaduse muutmise seaduse eelnõust ühtegi vastavasisulist muudatust, mis tekitab paratamatult küsimuse selles, kui pühendunud on keskkonnaministeerium omaenda deviisi "arukas sordib, arutu põletab!" elluviimisele?" küsis Krass.

Kuna jäätmete põletamine on jäätmete ringlusse võtmisest majanduslikult ligi kaks korda suurema rentaablusega, siis on Krassi sõnul ilmselge, et ilma põletusele konkreetseid nõudeid kehtestamata kõrvaldatakse pool olmejäätmetest jätkuvalt põletuse teel, suurendades CO2 heitmeid ning muutes jäätmete ringlusse võtmise eesmärgi saavutamise sisuliselt võimatuks.

"Eelkirjeldatud tingimuste juures on igasugune maksutõus, mida põhjendatakse jäätmete ringlusse võtmise suurendamise eesmärgiga, küüniline ja rumal," lisas Krass.