Biden allkirjastas Huawei ja ZTE seadmeid välistava seaduse

USA Föderaalne Kommunikatsioonikomisjon (FCC) ei pea uuest seadusest tulenevalt läbi vaatama ega kinnitama mingeid taotlusi lubade saamiseks kasutada nimetatud Hiina firmade seadmeid, mis on "riski tõttu riiklikule julgeolekule" keelatud.

Brendan Carr FCC-st ütles, et alates 2018. aastast on ametkond heaks kiitnud üle 3000 Huaweiga seotud taotluse. Nüüd on tagatud, et Huawei ja ZTE ebaturvaline varustus ei pääse enam USA võrkudesse.

Seadus näeb ka ette võimaluse, et FCC võib tühistada Hiina ettevõtetele varem antud load.

USA senat kinnitas seaduse 28. oktoobril ning esindajatekoda novembri alguses.