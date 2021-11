Kiik: soovime vaktsiinikahjustuste fondi eelnõu sel aastal riigikokku saata

Tervise- ja tööminister Tanel Kiik (KE) ütles Vikerraadio saates "Uudis +", et valitsus on vaktsiinikahjustuste fondi loomises jõudnud kokkuleppele ja eesmärk on saata sellega seotud eelnõu riigikokku veel sel aastal.

"Meie siht on valitsuse poolt need ettepanekud ja seaduseelnõu kavandid parlamendile veel sel aastal üle anda. Kui kiiresti jõuab parlament neid menetleda, sõltub parlamendi enda töötempost," ütles Kiik.

Kiige sõnul menetleb valitsuskabinet vaktsiinikahjustuste fondi loomist üheskoos patsiendikindlustuse fondi loomisega.

Peaminister Kaja Kallas (RE) ütles eelmisel reedel, et vaktsiinikahjustuste fondi loomine saadaks ühiskonda signaali justkui on vaktsineerimisega seotud ulatuslikud kahjud. Kallase väljendatud arvamuse kohaselt suurendaks fondi loomine veelgi rohkem vaktsineerimisega seotud hirme.

Tanel Kiik ütles aga, et neljapäevasel valitsuskabineti arutelul oli fondi loomise suhtes selge üksmeel. Kiige sõnul on vaktsiinikahjude fondi loomise puhul tegemist riigi väärikuse küsimusega.

Kiige sõnul oleks õigus hüvitist taotleda inimestel, kellel koroonavaktsiini tõttu on ilmnenud potentsiaalselt kuid kestev tervisekahjustus või töövõimelangus. "See õigus ei saa olema tuhandetel, vaid pigem me räägime kümnetest, äärmisel juhul sadadest juhtumitest aasta peale, kellel on võimalik hüvitist taotleda ja kelle puhul hindajaks saaks olema ravimiamet," lausus Kiik.

Saatejuht Arp Müller küsis Kiigelt, kust tuleb raha kahjude hüvitamiseks.

Kiik vastas, et valitsus arutab seda tervisevaldkonna esindajatega ning rahandus- ja justiitsministeeriumi juristidega, aga tõenäoliselt hakkab see raha tulema maksumaksjatelt. "Küsimus on lihtsalt selles, kas maksumaksjad maksavad seda läbi riigieelarve või tuleb see läbi ravimite hinna," sõnas Kiik.

Kiik ütles, et tema isiklikult arvab, et nõudeid võiks saada esitada ka tagasiulatuvalt. "Kui see on juriidiliselt teostatav, võrdse kohtlemise põhimõttega kooskõlas, siis isiklikult toetaks seda mudelit, kus Covid-19 vaktsiinide puhul on võimalik ka tagasiulatuvalt nõuetega selle fondi poole pöörduda."

Kiik lisas, et muude ravimite kahjusid riik hüvitama ei hakka.