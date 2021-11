USA ülikoolides pettunud liberaalsed õppejõud asutasid uue kooli

USA osariigi Texase pealinnas Austinis asutati uus ülikool, mille eesmärk on pakkuda õpilastele liberaalset haridust. Kooli asutajad väidavad, et USA ülikoolides valitseb tsensuurikultuur.

"Oleme loobunud ootamast, et Ameerika ülikoolid end parandaksid. Seetõttu loome uue ülikooli," teatas Austini ülikool.

Kooli nõukokku kuuluvad silmapaistvad USA haritlased. Nende seas on ajalehe New York Times endine kolumnist Bari Weiss, Harvardi ülikooli akadeemik Steven Pinker ja endine Harvardi president Lawrence H. Summers.

Ülikooliga teevad koostööd ka Peter Boghossian ja Kathleen Stock.

USA filosoofiaprofessor Boghossian pani Portlandi ülikoolis ameti maha septembris. Boghossian ütles lahkumisavalduses, et uusvasakpoolsed (woke) ideoloogilised piirangud ei lase tal tööd jätkata.

Stock lahkus aga Sussexi ülikoolist. Teda hakati ahistama, kuna ta arutas avalikult, kas inimese sooline identiteet on olulisem kui bioloogiline identiteet.

Austini ülikooli missioon on nüüd luua sõltumatu liberaalne õppeasutus. Kooli asutajate hinnangul piiratakse USA ülikoolides sõnavabadust.

"Tegemist on kultuurilise nähtusega. Ma ei usu, et selle põhjustasid kurjad inimesed," kommenteeris USA ülikoolide hetkeolukorda Austini ülikooli president Pano Kanelos.

Kanelos on endine St. John's kolledži president.

"Näen Austini ülikooli kui uut põhjatähte, mille eesmärk on taastada avatud arutelu. Me ei pruugi kunagi tõde leida, kuid teadlased otsivad seda. Seda on aga raske teha, kui kardetakse, et vea tegemisel võib saada karistada," ütles Kanelos.

Kanelose sõnu on uus ülikool kahe kuuga kogunud eraannetuste näol 10 miljonit dollarit. Ligi tuhat õppejõudu on avaldanud soovi, et saaksid ülikooli töös osaleda.

Kooli asutajate eesmärk on pakkuda õpilastele ka taskukohasemat õppeprogrammi. "Ärge oodakegi tipptasemel puhkekeskusi ega tipptasemel toitlustusteenuseid. Lõpuks peavad sellised suured kulutused ju kinni maksma õpilased," ütles Kanelos.

Tähelepanu pälvib samuti kooli asukoht, see asub konservatiivse osariigi pealinnas.

"Kui Texas on piisavalt hea Elon Muski ja Joe Rogani jaoks, siis see on piisavalt hea ka meile," teatab ülikool oma koduleheküljel.