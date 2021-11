Itaalia suusakeskused valmistuvad taasavamiseks

Itaalia asuva Bardonecchia väikelinna ettevõtja Enrico Rossi kirjeldas eelmise aasta suusahooaja kaotust kui katastroofi. Nüüd on Rossi ettevaatlikult optimistlik.

"Eelmisel aastal valmistusime kolm korda avamiseks. Valmistasime nõlvad ette, palkasime töötajaid ja siis pidime kõik tühistama. See oli suur pettumus. See aasta on väljavaated paremad. Broneeringud tulevad peamiselt Itaaliast. Loodame, et midagi ei muutu," ütles Rossi.

Mõned Itaalia suusanõlvad on juba avatud. Suusalifti sisenemisel peavad inimesed kandma näomaski ja näitama koroonapassi.

"Kliendid ei kurda, nad soovivad suusatada. Seetõttu inimesed on valmis järgima ka tüütuid reegleid," ütles Aosta linna kohalik ettevõtja Herbert Tovagliari.

Suusahooaeg on Itaalia turismisektorile suur sissetulekuallikas. Mitmed mägipiirkonnad sõltuvad suusahooaja sissetulekust.

"Tavaliselt teeniksime aastas 28 miljonit eurot. Eelmisel aastal teenisime 2,5 miljonit eurot," ütles Tovagliari.

Lund oli eelmisel aastal Itaalia nõlvadel palju. "Meil oli ilus talv, kuid vähesed said seda nautida," ütles Rossi.

Kui eelmisel aastal suusahooaeg ära jäi, kartis Sestriere linnapea Gianni Poncet, et linn muutub kummituslinnaks. Linnas elab alaliselt 900 inimest. Suusahooajal kasvab linna rahvaarv kuni 20 tuhandeni, vahendas The Guardian.

"Jumal tänatud, et sel aastal on olukord parem. Teeme kõvasti tööd, et kõik sujuks plaanipäraselt. Koroonareeglid on olemas ja neid tuleb austada. Loodame, et hooaeg saaks korralikult alata," ütles Poncet.