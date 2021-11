Kohus andis kolmes koolis distantsõppe vastu esialgse õiguskaitse

Enamikes Tallinna üldhariduskoolides toimus 4.–8. klassi laste õpe 1.–5. novembrini ja 8.-12. novembrini distantsõppena ning põhjuseks oli koroonaviiruse COVID-19 leviku piiramine.

Halduskohus märkis, et kontaktõpe on põhihariduse regulatsiooni arvestades esmane ja põhiline õppeviis. Kontaktõppest erineva õppeviisi valik peab tagama samaväärse kvaliteedi. Distantsõpe võib tekitada õpilünkasid ning olla kahjulik vaimsele tervisele, kuivõrd õpilastel ei toimu sellist sotsialiseerumist nagu kontaktõppel. Distantsõppele üleminekul tuleb kaaluda kooli toimimist tervikuna, kuivõrd koolil on õpilase vaatest ka muid eesmärke ja ülesandeid lisaks kitsalt õppe saamisele.

Kohus leidis, et koolid ei otsustanud distantsõppe kasuks hariduslikel kaalutlustel, vaid selleks, et vältida ohtu õpilaste ja õpetajate tervisele ehk viirusega nakatumis- ja haigestumisoht. "Seega on tegemist erialateadmisi eeldava otsuse tegemisega. Nakkushaiguste epideemilisest levikust tuleneva ohu üle otsustab terviseamet, mitte haridusasutus," märkis halduskohus.

Kohus tõi välja, et terviseamet ei ole osalenud otsustamisprotsessis, kas suunata koolid distantsõppele või mitte. Distantsõppe suunamise puhul ei ole kaalutud, kas tervise kaitse vajadust on võimalik tagada ka teiste meetmetega. Haridus- ja teadusministeerium on küll avaldanud oma kodulehel juhised, kuidas on võimalik nakatumisriski vähendada, kuid nende kasutamist ei ole analüüsitud.

Lisaks rõhutas kohus, et käskkirjades puudub analüüs või toimingud leevendusmeetmete kohta ehk kuidas tasandatakse distantsõppe erisusi kontaktõppest.

Kohtu poolt kohaldatud esialgse õiguskaitse meede aitab tagada, et hariduspõhiõiguse tagamisel tehakse kooli poolt kaalutletud otsus. Tervisemeti ülesandeks on selgitada koolile õpilastele ja õpetajatele tekkivaid terviseriske, mis kaasnevad näiteks otsusega jätkata teatud ajavahemikul kontaktõppel ning võimalikke alternatiivseid viirustõrje meetodeid.

Esialgne õiguskaitse puudutab vaid neid konkreetseid klasse ning koole.

Määrused ei ole jõustunud ja neid on võimalik vaidlustada Tallinna ringkonnakohtus 15 päeva jooksul.