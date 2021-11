Briti väikepoed kannatavad Brexiti-järgses kaubapuuduses enim

Brexiti järel on Ühendkuningriigi kauplustes valitsenud teatud toodete puudus. Kuigi defitsiit ei puuduta kõiki kauplusi, on enim pihta saanud kohalikud väikepoed.

Viimastel kuudel on Briti ajakirjandus rääkinud toiduainete puudusest poodides. Seda on otseselt seostatud Brexiti kaubandusleppega. Kurioosumina on mõned supermarketid toodete asemel tavapärasele kohale pannud nende fotod. Samas kui Inglismaa tuntud kaubakettide poodides ringi käia, siis ei saaks seda kirjeldada just defitsiidina. Tegelikult ongi nemad turul jõupositsioonis ning kõige enam kannatavad hoopis kohalikud väikepoed.

Briti väikeettevõtete föderatsiooni rahvusvaheliste suhete juhi James Sibley sõnul saavad väikepoed selle, mis neile suurtest üle jääb.

"Suurtel poekettidel on palju võimu läbirääkimistes tootjate ja logistikafirmadega. Nagu nägime ka veokijuhtide puuduse puhul, siis on neil võimalik lihtsasti ka palku tõsta. Sellist sammu pole aga võimalik teha väikeettevõtetel, kellel puudub läbirääkimistel võim saada samasuguseid kokkuleppeid nagu suurtel firmadel. See on tõeliselt keeruline olukord väikeettevõtjatele ja nad saavad selle, mis neile üle jääb. Sellest on väga kahju," rääkis Sibley.

Tema sõnul saab valdav enamus tarbijatest kätte kõik, mis neil poest vaja on. Samas on siiski tarbijaid, kes kurdavad ning eriti teatud toodete puhul.

"Oleme eriti näinud probleeme liha- ja piimatoodetega, mis on seotud tööjõu puudusega neis konkreetsetes tarneahelates. Olen rääkinud ka väikeettevõtjatega nagu näiteks pubiomanikud, kes pole saanud mozzarella juustu. Nad ei tea miks, aga seda lihtsalt polnud saadaval. Umbes 20 protsenti klientidest on teada andnud mõnede toodete puudusest. Aga see tähendab siiski, et on palju tarbijaid, kes saavad kõik, mis neil vaja on," ütles Sibley.

Samas ei puuduta ka lihatoodete defitsiit kõiki ettevõtjaid. Näiteks Lõuna-Inglismaal Portsmouthis 35 aastat lihunikuäri pidanud John Buckwellil pole ühtegi probleemi olnud.

"Üldsegi mitte. Kõike, mida meil vaja läheb, oleme saanud. Me toetume väiketootjatele. Meil pole olnud probleemi ühegi toote saamisega. Meid pole see üldse puudutanud," sõnas Buckwell.

Samas on ta ise tarbijana näinud ka teistsugust vaatepilti. "Vahepeal oli poodi minnes näha mõnda tühja riiulit. Minu arvates on aga probleem ajakirjanduses ehk teie teete olukorda hullemaks öeldes, et on mingi toote või rekkajuhtide puudus. Inimesed teevad paanikaoste, seejärel nad lõpetavad nende toodete soetamise ja siis lõpuks lähevad asjad jälle normaalsele rajale," selgitas Buckwell.

Ta ütles ausalt välja, et hääletas Brexiti poolt, kuid on nüüd oma valikus kahtlema hakanud. Buckwelli sõnul on Euroopa Liidust lahkumise eriti keeruliseks teinud Boris Johnson.

"Meie peaminister on olnud mulle pettumus. Ma olin Boris Johnsoni fänn, aga ta on pettumus. Ja kahjuks koroonaviirus ka ei teinud asju paremaks. See oli nagu täiuslik torm - meil olid Brexit ja koroonaviirus peaaegu samal ajal. See oli kohutav olukord kõigi jaoks," sõnas Buckwell.

Tema sõnul oleks võinud kõik paremini minna kui poliitikud oleksid oma tööd korralikult teinud.