Priit Toobal valiti Põhja-Sakala vallavolikogu esimeheks

Vallavolikogu aseesimeesteks valiti Mait Rand EKRE-st ning Kuldar Kipper valimisliidust Kogukonna Hääl.

"Põhja-Sakala on minu kodu, olen siin sündinud ja kasvanud, tunnen

siinseid inimesi ja paiku. Mul on ka varasemates ametites olnud võimalus

oma kodukandi heaks tööd teha ning volikogu esimehena on selleks taas

võimalus ja luban olla vallarahva teenistuses. Koalitsioonipartnerite

vahel sõlmitud leping on ambitsioonikas ja sisutihe dokument, mille

elluviimisel on volikogul ning selle esimehel suur roll. Olen selleks

tööks valmis," ütles valitud Toobal.

Järgmine volikogu istung toimub Põhja-Sakala vallas 18. novembril,

kus valitakse vallavanem, komisjonide esimehed ning

kinnitatakse vallavalitsus ja komisjonide koosseisud.