Kliimatippkohtumisel saavutati 200 riigi kokkulepe

Kokkuleppeni jõuti, hoolimata Hiina ja India jõupingutustest pehmendada avalduse sõnastust fossiilkütuste kohta.

Kliimatippkohtumise COP26 president Alok Sharma ärgitas laupäeval delegaate nõustuma kohtumise lõppotsuse mustandiga, nimetades seda tasakaalustatud leppeks, mis viib asju kõigi jaoks edasi.

"Kõigil on olnud võimalus sõna sekka öelda. Ma loodan, et mu kolleegid hindavad seda, mis laual on," ütles Sharma konverentsi plenaaristungile.

Kaks nädalat kestnud läbirääkimiste järel olid riikidel mitmes küsimuses endiselt tohutud eriarvamused, sealhulgas vaeste riikide kliimameetmete rahastamine ja süsinikuturu reeglid.

"Hulk osapooli tahavad endiselt pidada arutelu küsimuste lahendamise üle," ütles Sharma rohkem kui poolteist tundi pärast seda, kui kliimakonverentsi lõpparutelu algama pidi. "Ma loodan, et me jõuame lahenduseni enne selle plenaari ametlikku algust."

Sharma meeskonna koostatud uus eelnõu kutsus riike üles kiirendama pingutusi filtreerimata söe järk-järguliseks kasutusest kõrvaldamiseks ja ebaefektiivsete fossiilkütuste subsiidiumitest loobumiseks.

Delegaatide sõnul püüdsid suured heitkoguste tekitajad, nagu Hiina, Saudi Araabia ja Venemaa, eemaldada tekstist osutust saastavatele kütustele.

Pärast Euroopa Liidu ja Ühendriikide juhitud rikaste riikide vastuseisu jäi tekstist välja igasugune viide konkreetsetele rahastamisvahenditele, mida nõudsid vaesemad riigid.

Tekst märgib "sügava kahetsusega", et rikkad riigid pole suutnud pidada kinni lubadusest eraldada 100 miljardit USA dollarit aastas, mida nad on vaesematele riikidele lubanud. Riike kutsutakse üles seda maksma kiiresti ja kuni 2025. aastani.

Greenpeace Internationali tegevjuht Jennifer Morgan ütles AFP-le, et fossiilkütuseid puudutav sõnastus pole kaugeltki see, mida on vaja, kuid see saadab signaali.

"USA peab kaotuste ja kahjude küsimuses toetama kõige haavatavamaid. Nad ei saa seda enam vältida. Samuti ei saa seda teha Euroopa Liit," lisas ta.

Rahvusvahelise kliimamuutuste ja arengu keskuse ICCCAD juhi Saleemul Huqi sõnul asus Briti presidentuur COP26-l üleöö konkreetse kahjude fondi loomist tagasi lükkama. "ÜK sõnad haavatavatele riikidele on osutunud täiesti ebausaldusväärseteks," ütles ta.

India: arengumaadel on õigus fossiilkütuseid kasutada

Arengumaadel on õigus fossiilkütuseid kasutada, ütles India keskkonnaminister laupäeval kliimatippkohtumisel.

Bhupender Yadav ütles delegaatidele, et riikidel, millel panus kliimamuutusse on ajalooliselt väike olnud, on õigus õiglasele osale ülemaailmsest süsinikueelarvest ja õigus fossiilkütuste vastutustundlikule kasutamisele.

Ministri sõnul põhjustavad kliimamuutust jätkusuutmatu elustiil ja raiskavad tarbimisharjumused.

Samuti vihjas ta, et India ei poolda COP26 algatust kiirendada riiklike emissioonikärpe plaane.